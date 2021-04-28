Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут решение Федрезерва, выступление президента США, нефтяная статистика и корпоративная отчетность:

- В России ожидается финансовая отчётность "НОВАТЭКа" и "Яндекса";

- Совет директоров "Татнефти" должен дать рекомендацию по дивидендам;

- Федрезерв США обнародует решение по денежно-кредитной политике;

- Президент США Джо Байден выступит в Конгрессе;

- Управление энергетической информации США опубликует еженедельную сводку по товарным запасам нефти в стране.

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