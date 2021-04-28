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28 апреля 2021 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов апрельского заседания ФРС США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений во вторник в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Накануне индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,18% и 0,87% соответственно, достигнув рекордных максимумов, тогда как Dow Jones потерял 0,18%. Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Кроме того, внимание инвесторов может привлечь и выступление президента США Джо Байдена на заседании Конгресса в среду. "Президент принял приглашение спикера Палаты представителей выступить на совместном заседании Конгресса 28 апреля накануне 100 дней пребывания в должности", - говорится в заявлении Белого дома. Нэнси Пелоси написала Байдену: "Я пишу вам, чтобы пригласить выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением решения проблем и возможностей этого исторического момента".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют смешанную динамику в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,26%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК снизился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,08%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК уменьшился на 1%. При этом австралийский S&P/ASX 200 вырос по итогам торгов на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду после того, как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. "Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Трейдеры в среду ожидают публикацию данных о запасах энергоносителей в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей. Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 МСК.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $66,76 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,2% - до $66,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,22 за баррель, что на 0,44% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на 1,7% - до $62,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,552 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,862 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 апреля снизился на 0,2% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,18%, опустившись до 718,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-1,94%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,61%) и "МТС-001P-03" (-0,6%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,22%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,21%) и "АФК Система-1Р-15" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) 28 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,37-8,58% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 12 мая.

"ПР-Лизинг" установил ставку 31-49-го купонов бондов серии 001P-03 на уровне 10% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей был размещен в декабре 2019 года. Ставка 1-30-го купонов установлена в размере 12% годовых, купоны выплачиваются ежемесячно.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) 13 мая проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будет вынесен только один вопрос: о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с повышением срока обращения выпуска до 4 лет (1456 дней) с даты начала размещения. В случае согласия облигации будут иметь 16 купонов. В марте уже проходило собрание владельцев облигаций серии БО-01, на нем не было принято решений ни по одному вопросу. Компания 21 октября 2020 года допустила первый техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии БО-01 на сумму 33 млн 660 тыс. рублей. Причиной техдефолта стало наличие определения суда о запрете выплаты купонного дохода. Начиная с 5-го купона, эмитент регулярно стал допускать дефолты по всем последующим купонам и досрочным погашениям. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года со ставкой купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 7-12-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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