Рубль останется в диапазоне 73-75 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс рубля к доллару останется в диапазоне 73-75 руб./$1 на торгах в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Национальная валюта на утренней сессии в среду перешла к консолидации, в результате чего пара доллар/рубль торгуется в районе 74,9 руб./$1. В ходе торгов ожидаем, что рубль попытается продолжить восстановление, что приведет к сохранению позиций в диапазоне 73-75 руб./$1. При этом существенные движения на валютном рынке возможны после решения ФРС по ставке, в преддверии которого часть игроков взяли паузу в принятии инвестиционных решений", - отмечает Зварич в комментарии ПСБ.

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