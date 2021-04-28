Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 3590-3610п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в диапазоне 3590-3610 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3590-3610 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3580, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 МСК).

Традиционным фактором временного спада торговой активности на фондовых рынках способны стать ожидания планового решения ФРС по процентной ставке (21:00 МСК) и последующих официальных комментариев по этому поводу (21:30 МСК), отмечает Манжос.

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