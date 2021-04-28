Возможен рост котировок нефти до $70/барр. в начале мая - "Алор Брокер"

Возможен рост котировок нефти марки Brent до уровня $70 за баррель в начале мая, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Котировки нефти во второй половине торгов во вторник показали рост после вердикта ОПЕК+ о сохранении ранее утвержденных параметров сделки. Причем впервые за многие месяцы договориться удалось за один день. Это значит, что никаких разногласий внутри картеля нет, и "третья волна" пандемии, захлестнувшая некоторые страны, нефтяников не особо пугает. В среду утром котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться выше $66 за баррель. Достижение отметки $70 за баррель уже в начале мая не вызовет у нас удивления", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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