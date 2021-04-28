Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро среды у аналитиков нет единого мнения о направлении движения рынка акций в России.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая некоторое улучшение конъюнктуры мировых рынков и стабильность рынка нефти, мы рассчитываем увидеть оживление спроса на российские "фишки". Ждем, что индекс Мосбиржи по итогам торгов среды сможет перейти к середине диапазона 3600-3700 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии в среду на российском рынке акций. Характерной чертой последних сессий является разнонаправленность движений в акциях. Мы видим полярные настроения в разных активах, то есть общерыночного движения наверх единым фронтом не наблюдается. В результате в целом по индексу Мосбиржи общая картина практически не поменялась. Остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция. Если удастся закрыть день выше 3620 пунктов, то далее цели сместятся в сторону 3690-3700 пунктов. О сломе трендового роста можно будет рассуждать при пробое вниз уровня 3500 пунктов, однако без какого-то внешнего негатива такое движение в ближайшие сессии будет сложно показать".

"Атон": "Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в среду".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Вероятно, что отечественные индексы будут склонны к снижению, индекс Мосбиржи вернётся под уровень 3600 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и могут оставаться под давлением металлургического сектора. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3550-3650 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3590-3610 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3580, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".