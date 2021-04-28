28 апреля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
На утро среды у аналитиков нет единого мнения о направлении движения рынка акций в России.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая некоторое улучшение конъюнктуры мировых рынков и стабильность рынка нефти, мы рассчитываем увидеть оживление спроса на российские "фишки". Ждем, что индекс Мосбиржи по итогам торгов среды сможет перейти к середине диапазона 3600-3700 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии в среду на российском рынке акций. Характерной чертой последних сессий является разнонаправленность движений в акциях. Мы видим полярные настроения в разных активах, то есть общерыночного движения наверх единым фронтом не наблюдается. В результате в целом по индексу Мосбиржи общая картина практически не поменялась. Остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция. Если удастся закрыть день выше 3620 пунктов, то далее цели сместятся в сторону 3690-3700 пунктов. О сломе трендового роста можно будет рассуждать при пробое вниз уровня 3500 пунктов, однако без какого-то внешнего негатива такое движение в ближайшие сессии будет сложно показать".
"Атон": "Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в среду".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Вероятно, что отечественные индексы будут склонны к снижению, индекс Мосбиржи вернётся под уровень 3600 пунктов".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и могут оставаться под давлением металлургического сектора. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3550-3650 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3590-3610 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3580, 3550 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3620, 3640 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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28 апреля 2021 года 19:45
Москва. 28 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
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28 апреля 2021 года 19:31
Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз, снимая локальную перекупленность, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике и выступления президента США Джо Байдена в Конгрессе. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3580 пунктов во главе с бумагами "Татнефти", разочаровавшей размером финальных дивидендов за 2020 год. читать дальше
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28 апреля 2021 года 19:18
Акции "Яндекса" к концу года могут вырасти на 19%, до 5700 руб. за штуку, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".
"Корпорация "Яндекс" серьезно нарастила выручку за квартал - до 73,1 млрд рублей (на 39,5% год к году), опередив прогнозы рынка, которые закладывали 69,3 млрд, - отмечает аналитик... читать дальше
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28 апреля 2021 года 19:10
Москва. 28 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка потеряли в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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28 апреля 2021 года 19:00
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 29 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- уровень безработицы Германии в апреле (10:55 МСК);
- предварительный... читать дальше
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28 апреля 2021 года 18:30
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать GDR X5 Retail с целью 1735 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 20% с текущих уровней с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Мы обращаем внимание на то, что компания держит руку на пульсе последних тенденций: Х5 намерена... читать дальше
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28 апреля 2021 года 18:02
Котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают потенциалом роста с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Несмотря на мощный рост, котировки акций "НЛМК" по-прежнему обладают инвестиционным потенциалом, а ситуация вокруг... читать дальше
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28 апреля 2021 года 17:36
Потенциал роста котировок акций Advanced Micro Devices составляет 12% на горизонте 3-6 месяцев, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Котировки акций AMD, несмотря на уверенный подъем последних двух месяцев, сейчас находятся все еще ниже своих справедливых значений и ниже максимумов января. На... читать дальше
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28 апреля 2021 года 17:15
Акции "Интер РАО" могут быть интересны инвесторам для покупки как долгосрочная ставка на рост бизнеса и улучшение финансовых результатов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.
"Акции "Интер РАО" - одни из самых дешевых как в секторе электроэнергетики, так и на российском рынке в целом. Во... читать дальше
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28 апреля 2021 года 16:54
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой на уровне $71,48 за штуку на март 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Хорошие операционные результаты Edison International за первый квартал 2021 года , на наш взгляд,... читать дальше
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28 апреля 2021 года 16:32
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1630 рублей за штуку, говорится в комментарии.
"Финансовые результаты "НОВАТЭКа" по итогам первого квартала 2021 года оцениваем как хорошие, но в целом ожидаемые, учитывая восстановление ценовой... читать дальше
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28 апреля 2021 года 16:12
Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до уровня в $316 за штуку в случае поэтапного восстановления мировой экономики, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Результаты Visa за второй квартал 2021 финансового года продемонстрировали стабильность показателей, констатирует аналитик инвесткомпании... читать дальше
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28 апреля 2021 года 16:00
Москва. 28 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления апреля. читать дальше
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28 апреля 2021 года 15:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,96 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,94%, стоп-приказ: 0,79 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за... читать дальше
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28 апреля 2021 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $179, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Мы выделяем стриминговый сервис Disney+,... читать дальше
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