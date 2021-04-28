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28 апреля 2021 года 09:12

Brent - $66,39 за баррель

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются. Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений во вторник в ожидании новой порции финансовых отчетов компаний и итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Накануне индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,18% и 0,87% соответственно, достигнув рекордных максимумов, тогда как Dow Jones потерял 0,18%.

Текущая неделя является одной из самых загруженных в плане публикации отчетностей. После закрытия рынка во вторник финпоказатели за прошлый квартал представили такие технологические гиганты, как Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговая компания Google.

Из порядка 30% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, которые опубликовали отчетность на данный момент, результаты примерно 88% превзошли ожидания аналитиков. Но лишь у 58% отчитавшихся компаний акции выросли после выхода квартальных результатов, по данным FactSet.

Американский ЦБ, вероятно, подтвердит по итогам заседания 27-28 апреля, что намерен продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Индекс потребительского доверия в США в апреле подскочил до максимальных за последние 14 месяцев 121,7 пункта по сравнению с пересмотренными 109 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее значение индикатора за март оценивалось в 90,7 пункта.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения индекса - до 113 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Котировки акций United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. взлетели на 10,4% по итогам торгов во вторник. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подешевели на 4,5%. Американский производитель электромобилей завершил первый квартал 2021 года с рекордной прибылью, однако выручка компании оказалась немного хуже прогнозов рынка.

Цена бумаг General Electric Co. (SPB: GE) снизилась на 0,6%. Американский концерн в первом квартале зафиксировал чистый убыток в $2,87 млрд, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше, чем ожидалось, а выручка не дотянула до прогнозов.

Рыночная стоимость 3M Co. (SPB: MMM) уменьшилась на 2,6%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, в первом квартале получила финансовые показатели лучше ожиданий, при этом рост выручки продемонстрировали все четыре бизнес-подразделения.

Бумаги Raytheon Technologies (SPB: RTX) Corp. прибавили в цене 2,2%. Американская компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., в первом квартале получила скорректированную прибыль выше ожиданий и дала хороший прогноз на текущий квартал.

Котировки акций Eli Lilly & Co. опустились на 2,7%. Американская фармацевтическая компания в первом квартале зафиксировала снижение чистой прибыли на 7%, причем скорректированная прибыль и выручка компании оказались хуже прогнозов.

Капитализация Hasbro Inc. (SPB: HAS) увеличилась на 1,4%. Американский производитель детских игрушек вернулся к чистой прибыли в первом квартале, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, тогда как выручка оказалась немного ниже, чем ожидалось.

Акции Lyft Inc. (SPB: LYFT) подешевели на 1,5%. Американский сервис заказа такси заключил соглашение с Woven Planet Holdings, принадлежащей японской Toyota Motor Corp., о продаже подразделения автономных автомобилей Level 5 за $550 млн.

Котировки бумаг International Business Machines (SPB: IBM) выросли на 0,3%. Один из крупнейших мировых поставщиков компьютерных услуг повысил квартальные дивиденды до $1,64 на акцию с $1,63, то есть на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 3,36 пункта (0,01%) и составил 33984,93 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,9 пункта (0,02%) - до 4186,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 48,56 пункта (0,34%) и завершил торги на отметке 14090,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличился на 0,4%.

Розничные продажи в Японии в марте выросли на 5,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. По сравнению с февралем они повысились на 1,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения соответственно на 4,7% и 0,9%, сообщает Trading Economics.

В число лидеров роста котировок входят акции Fuji Electric Co. (+12,4%) и Fujikura Ltd. (+8,5%).

Также поднимается стоимость производителя потребительской электроники Sony (+3,8%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,5%).

Между тем дешевеют бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1%) и железнодорожных операторов Central Japan Railway Co. (-4,2%) и West Japan Railway Co. (-2,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК снизился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,08%.

Значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг производителя спортивных товаров Anta Sport Products (+3,5%), банка HSBC (+2,1%), интернет-ритейлера Alibaba Group Holdings Ltd. (+1,7%).

Между тем снижается цена акций выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. (-4,9%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,2%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-1,7%), интернет-компании Meituan (-1,2%) и крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (-0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК уменьшился на 1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 0,5%.

Производитель полупроводниковой продукции SK Hynix в первом квартале увеличил чистую прибыль на 53% - до 992,64 млрд вон ($891,5 млн). Однако результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков, составлявшего 1,233 трлн вон. Котировки акций компании упали на 3,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос по итогам торгов на 0,4%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,3% и 1,2% соответственно.

Кроме того, существенно подешевели бумаги золотодобывающих компаний, включая Gold Road Resources Ltd. (-5,8%) и Westgold Resources Ltd. (-5,7%).

Потребительские цены в Австралии в первом квартале выросли на 1,1% в годовом выражении и на 0,6% в поквартальном. В четвертом квартале 2020 года оба показателя составляли 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок незначительно опускаются в ходе торгов в среду после того, как страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле.

"Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад, об уровнях добычи на май, июнь и июль этого года", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

ОПЕК+ 1 июня рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $66,39 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,77 (1,2%) - до $66,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,91 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на $1,03 (1,7%) - до $62,94 за баррель.

Трейдеры в среду ожидают публикацию данных о запасах энергоносителей в США.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных запасов в стране на 200 тыс. баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - сократились на 1,2 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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