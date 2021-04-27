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27 апреля 2021 года 19:37

Рынок акций РФ просел к 3600п по индексу Мосбиржи под гнетом упавших металлургов во главе с ММК, вырос ГМК

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ во вторник просел под гнетом упавших бумаг металлургов во главе с ММК на новостях об SPO ММК в размере 3% и возбуждении ФАС трех дел на рынке плоского проката; индекс Мосбиржи после обновления максимума откатился к рубежу 3600 пунктов, при этом снижение сдерживалось подорожавшей нефтью и выросшими бумагами "Норникеля" на новостях о выкупе пакета ГМК с премией к рынку.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3600,6 пункта (-0,3%, максимум сессии и новый пик - 3627,91 пункта), индекс РТС - 1516,01 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 8%.

Доллар подешевел до 74,82 рубля (-0,15 рубля).

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подешевели во вторник акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,2%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что компания Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 335 млн 229 тыс. 900 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 81,26%, а free float вырастет с 15,74% до 18,74%, говорится в сообщении предприятия.

Кроме того, негативом для сектора металлургов стала новость, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела на рынке плоского проката против "Северстали", ММК и НЛМК, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

"Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, - говорится в сообщении ФАС. - В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы".

Polymetal повышает прогноз capex на 2022-2025 годы примерно на 25%, следует из презентации компании. В том числе на 2022 год capex увеличен с $400 млн до $500 млн, на 2023 год - с $410 млн до $510 млн. План capex на текущий год остается на уровне $560 млн.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,3% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Акции "Норникеля" выросли после известий, что компания намерена с 20 мая по 18 июня выкупить до 5 млн 382 тыс. 865 акций в ходе buyback, цена выкупа составит 27,780 тыс. рублей за акцию.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги сталелитейных компаний во вторник упали после того, как ФАС возбудила дела против ММК, "Северстали" и НЛМК за монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Все три компании заявили, что не согласны с обвинениями ФАС. Кроме того, ММК планирует провести вторичное размещение акций в объеме 3% от уставного капитала, что также негативно сказывается на краткосрочной динамике бумаг.

"Русал" во вторник представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи выросли на 5% г/г, а средняя цена реализации увеличилась на 9% к/к при падении производства алюминия на 1% г/г. Инвесторы, однако, предпочли зафиксировать прибыль по бумаге, которая ранее уверенно росла.

Акции "НОВАТЭКа" (1409 рублей) после достижения в марте пика 1563 руб. в целом остаются под нисходящим давлением и все ближе подходят к важной среднесрочной поддержке 1380 руб. Индикатор ADX недельного графика при этом все еще сигнализирует о преобладании восходящего тренда, что предвещает возможный отскок бумаг от поддержки. В обратном случае котировки столкнутся с рисками развития падения в район 1200 руб. с промежуточной поддержкой у 1310 руб. Фундаментальной причиной слабости бумаг могло бы стать сезонное весеннее ослабление спроса на природный газ, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром обновил максимум, несмотря на провал сектора металлов и добычи после того, как ФАС сообщила о возбуждении дела против сталеваров из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. По мнению ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем на необходимое сырье для его производства. Если факты нарушения подтвердятся, то фигурантам дела могут быть назначены оборотные штрафы. В значительной степени компании стали заложниками бурного роста цен в Китае и существенной разницы внешних и внутренних цен на прокат из-за слабого рубля. ММК и НЛМК выступили с заявлениями о том, что придерживаются требований законодательства, включая ценообразование. Также упал сектор химии и нефтехимии из-за падения бумаг "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) и "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC), которые ранее раллировали на новостях о слиянии активов "СИБУРа" и "ТАИФа".

Рубль укрепился вместе с нефтью. США и РФ начали консультации по проведению саммита, что сокращает геополитические риски. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена заявила, что США хотели бы деэскалации отношений с Россией. В Госдепартаменте США также сообщили о том, что минские соглашения должны быть основой для урегулирования конфликта на Украине. По сути, если бы в это можно было поверить, то появляются признаки перезагрузки отношений США и РФ, что снижает перспективу новых рестрикций. Чешский скандал по поводу взрыва склада боеприпасов в 2014 году почти исчерпан, а президент страны Милош Земан, по сути, выступил миротворцем в разгоревшемся дипломатическом скандале.

Пока США и прочие страны Запада обещают помощь Индии в борьбе с пандемией, РФ с 1 мая начнет поставки вакцины "Спутник V". Кроме того, заключены соглашения с пятью индийскими фармацевтическими компаниями на производство до 850 млн доз вакцины в год. Как минимум, Индия не окажется в бессрочном плену коронавируса. Бразилия, напротив, решила не разрешать импорт российской вакцины и ждать поставок из США, где вместе с возобновлением применения препарата J&J возобновились сообщения о случаях тромбоза. В Вене возобновляются переговоры по возвращению к условиям 2015 года между Ираном и группой заинтересованных стран в безъядерном статусе Тегерана. На другой чаше весов уверенность ОПЕК+ в дальнейшем восстановлении спроса на нефть. Частичным подкреплением этой уверенности являются свежие прогнозы из Германии, где предполагают возвращение экономики к состоянию до пандемии в I полугодии 2022 года (прогноз на текущий год повышен с 3,0% до 3,5%), отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынок США продолжает ждать подробностей второй части инвестиционного плана Джо Байдена, которые, вероятнее всего, будут озвучены в среду. Пока же предлагаемое увеличение налогов сталкивается со все большим сопротивлением - глава Торговой палаты США заявила, что налог на прирост капитала не будет одобрен Конгрессом, и пообещала, что она сделает все возможное, чтобы новая ставка не была принята. Процесс одобрения инвестиционных планов президента обещает быть тяжелым и длительным. Однако ранее сообщалось, что будет позволено вновь прибегнуть к использованию инструмента "бюджетного примирения" для принятия закона простым большинством демократической партии. Это значительно улучшает перспективы принятия пакета, но пока и многие демократы не поддерживают предложенные меры, и понадобится ряд изменений для получения их поддержки.

Нефть подогрела статистика из Китая за I квартал, показавшая рост прибыли в промышленности на 137,3% г/г. Во многом такие сильные данные связаны с низкой базой прошлого года, но это, тем не менее, свидетельствует об активном восстановлении производства в Поднебесной, что улучшает перспективы спроса на нефть. Заседание технического комитета ОПЕК+ не принесло значимых новостей рынку - прогноз по спросу был оставлен без изменений на уровне 5,95 млн б/с. Особое внимание, по сообщениям СМИ, участники уделили эпидемиологической ситуации, отметив, что дальнейшее распространение вируса в Азии и в Латинской Америке способно ощутимо снизить спрос. От встречи ОПЕК+ рынок ожидает, что уровень добычи останется без изменений.

Некоторый негатив для рынка акций РФ исходит от очередных призывов крупнейшей фракции Европарламента к введению санкций против РФ, которые могут включать в себя и ограничение использования системы SWIFT. В то же время пока никаких конкретных санкционных действий рынком не ожидается, и снизившееся геополитическое напряжение продолжает поддерживать российские активы. При отсутствии дальнейшей эскалации можно ожидать, что рубль может укрепиться до 74,5 руб./$1 в условиях налогового периода, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США в понедельник фондовые индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,9%) завершили торги на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,04%), проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,03-0,3%) и США (индекс S&P 500 просел на 0,04%).

Помимо итогов заседания ФРС инвесторы ожидают, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на уровне суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $65,79 за баррель (+0,2% и -0,7% накануне), июньская цена WTI - $62,26 за баррель (+0,6% и -0,4% накануне).

Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ тоже предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+39,5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+11%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+9,2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+8,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,3%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,9%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2,6%).

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,3%) в январе-марте этого года составила 2,17 млрд руб., что на 39,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) (+0,6%) по итогам первого квартала 2021 года получило чистую прибыль в размере 4,242 млрд рублей, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (-11,9% и -19,1% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (-10,5% и -2,4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7,5% и -12,1% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,8%).

Совет директоров ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (-1,5%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год в связи с убытком, говорится в сообщении автопроизводителя. Последний раз Sollers платил дивиденды по итогам работы в 2013 году - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию. Sollers пока не публиковал отчетность по МСФО за 2020 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 114,17 млрд рублей (из них 23,75 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 17,83 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,21 млрд рублей - на акции "ММК").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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