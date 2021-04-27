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27 апреля 2021 года 19:35

Рубль вечером продолжает немного подрастать к доллару и евро на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 27 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые перечисления апреля.

Курс доллара США составил 74,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,42 руб./EUR1, подешевев на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,18 копейки - до 81,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне подрастающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые перечисления апреля. При этом инвесторы находятся в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого выступления президента США Джозефа Байдена перед обеими палатами Конгресса, в котором он представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы. Выступление Байдена состоится в среду.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что ФРС подтвердит по итогам этого заседания свою готовность продолжать выкуп активов в прежних объемах до "достижения существенного прогресса" в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

При этом 45% опрошенных полагают, что еще до конца текущего года американский ЦБ анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов, поскольку экономика США быстро восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В марте Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Повышения базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, эксперты ожидают не ранее 2023 года.

Внимание инвесторов в среду будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого они ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов. Ранее Пауэлл обещал заранее предупредить рынки о планируемых изменениях в политике ФРС.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне сообщений о том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании во вторник рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании.

Встреча министров всех стран ОПЕК+, назначенная на среду, перенесена на 1 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Заседание JMMC также назначено на 1 июня.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,32% - до $65,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,69% - до $62,34 за баррель.

Как сообщалось, на заседании 1 апреля министры ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабит свои добровольные сокращения: в мае - на 250 тыс. б/с, в июне - на 350 тыс. б/с, в июле - на 400 тыс. б/с. В результате все страны ОПЕК+ выйдут на уровни добычи, на которые планировали выйти с начала 2021 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта второй день подряд торгуется относительно нейтрально и к доллару, и к евро на фоне спада напряженности, связанной с геополитикой, или, по крайне мере, той ее части, которая касается муссирования этой темы в информационном пространстве. "Из значимых новостей прежде всего стоит упомянуть сообщения информационных агентств о рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ оставить в силе предыдущие договоренности по постепенному ослаблению ограничений добычи, а также переносе на конец мая встречи министров ОПЕК+, которая изначально должна была состояться завтра. Внимание участников рынка на этой неделе приковано к завтрашним итогам заседания ФРС. Если само решение по ставке мало у кого вызывает сомнения, то риторика главы ФРС Джерома Пауэлла относительно будущих изменений в политике регулятора и возможных сроков сворачивания программы выкупа облигаций на фоне возрастающей инфляции может оказать заметное влияние на рынки в целом и на динамику валют развивающихся стран, включая и рубль", - подчеркивает Беспалов.

"В фокусе внимания инвесторов на российском рынке по-прежнему остается преимущественно геополитическая ситуация. За последнее время напряженность несколько снизилась, позволив рублю заметно опередить своих аналогов по EM. Так, за последнюю неделю рубль прибавил порядка 2,5% к доллару. Ближайшим преследователем российской валюты стал бразильский реал, однако остальные валюты EM продемонстрировали весьма слабую динамику, в том числе и отрицательную. Основной вклад в преимущество рубля внесло ослабление геополитических рисков, тогда как подъем ставки ЦБ оказал российской валюте лишь локальную поддержку, которая была достаточно быстро исчерпана", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 27 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,87 трлн рублей (при лимите 1,87 трлн рублей и спросе 2 трлн 60,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,93% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 апреля, банки разместили 858,7 млрд рублей (при лимите 1,9 трлн рублей и спросе 858,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,47% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 27 апреля провел доразмещения 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 12 млрд 83,5 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 21 млрд 889,1 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 100% и 100,0009% от номинала соответственно.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 апреля на 18,98 копейки, до 74,9578 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,98 копейки, до 90,4666 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 7,25 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,9471 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 6,12 копейки и составил 74,9518 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 679,655 млн, из которых $688,844 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 990,811 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 13,89 копейки, до 90,4332 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 7,34 копейки и составил 90,4873 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR584,52 млн, из которых EUR321,652 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR262,868 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,95% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 12 б.п. - до 5,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 7 б.п. - до 5,35% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 5,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 5 б.п. - до 5,83% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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