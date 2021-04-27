Цены евробондов РФ во вторник не демонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ФРС

Москва. 27 апреля. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) также практически не изменились по отношению к закрытию торгов понедельника, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,66% от номинала, что соответствует доходности 1,815% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, до 101,08% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 0,5 пункта, составив 178,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 24 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,28% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,79% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 32 базисных пункта, подешевев до 126,78% от номинала (доходность выросла почти на 2 базисных пункта, до 3,765% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта - до 112,82% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 2,075% годовых), с погашением в 2027 году - на 6 базисных пунктов, до 110,8% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт, до 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 38 базисных пунктов - до 123,9% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,8% годовых), а самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году подешевел всего на 1 базисный пункт, до 109,09% от номинала (доходность не изменилась и составила 1% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в рамках бокового диапазона в ожидании итогов апрельского заседания ФРС США, которые будут объявлены в среду вечером. Рынок не ждет каких-то сюрпризов от регулятора, прогнозируя сохранение процентных ставок на текущем уровне. Каких-то ярких событий во вторник не было. При этом определенную поддержку российским евробондам оказывают снизившиеся на прошлой неделе геополитические риски, а также достаточно высокие цены на нефть. Кроме того, стабилизирующее влияние на все мировые долговые рынки оказывает стабильная ситуация в секторе US Treasuries, в частности, доходность десятилетних американских гособлигаций сегодня колеблется вокруг отметки 1,58% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.