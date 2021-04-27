Укрепление рубля сдерживают высокие инфляционные ожидания - "Открытие Брокер"

Рубль во вторник продолжил укрепляться на снижении геополитических рисков, его сдерживают лишь высокие инфляционные ожидания, говорится в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль начинал день неуверенно, но затем взял себя в руки и последовал за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4940 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,95%, выросли на неделю до 5,13%, а на месяц повысились до 5,35%. Рубль продолжает пользоваться смягчением геополитических рисков", - отмечает Кочетков.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что США и РФ начали консультации по проведению саммита. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена заявила о том, что США хотели бы деэскалации отношений с Россией. В Госдепартаменте США также сообщили о том, что минские соглашения должны быть основой для урегулирования конфликта на Украине. "По сути, если бы в это можно было поверить, то появляются признаки перезагрузки отношений США и РФ, что снижает перспективу новых рестрикций", - пишет Кочетков.

Чешский скандал по поводу взрыва склада боеприпасов в 2014г почти исчерпан, а президент страны Милош Земан, по сути, выступил миротворцем в разгоревшемся дипломатическом скандале, напоминает аналитик "Открытие Брокер". Рубль на текущей неделе также получает поддержку налогового периода. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые могут показать сильный спрос на фоне ослабления внешнеполитических рисков. Соответственно, всё это плюс рост сырьевых цен, по мнению эксперта, помогают рублю предпринимать попытки укрепления. Однако на рынке сохраняются опасения, что цикл повышения ставки ЦБ РФ может затянуться, если инфляция продолжит сохраняться на высоком уровне, указывает Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.