Годовая дивдоходность акций Магнита - основной фактор привлекательности - Альфа-банк

Годовая дивидендная доходность акций "Магнита" на уровне 9,3% является основным фактором инвестиционной привлекательности бумаг компании, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Олеси Воробьевой.

"Финальные дивиденды "Магнита" соответствует траншу за 9М20 и нашим ожиданиям. При рекордно высоком СДП на уровне примерно 85 млрд руб. в 2020 году "Магнит" сильно улучшил свою долговую позицию, выйдя на 1,1x по коэффициенту "Чистый долг / EBITDA" на конец 2020 года (против 2,1x на конец 2019 года). В нашей модели оценка СДП составляет 35 млрд руб. по итогам 2021 года, 47 млрд руб. - по итогам 2022П и 54 млрд руб. - по итогам 2023П, - отмечают эксперты Альфа-банка. - Мы считаем, что эти цифры обеспечивают годовые дивидендные выплаты на уровне минимум 50 млрд руб. в ближайшие несколько лет при сохранении "чистый долг / EBITDA" ниже стратегического уровня 1,5x с возможным дальнейшим повышением дивидендных выплат. При этом годовая дивидендная доходность на уровне 9,3% (по локальным акциям) является основным фактором инвестиционной привлекательности "Магнита" и, вероятно, поддержит динамику акций в дальнейшем".

Как сообщалось, Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 245,31 рубля на акцию. Общая сумма выплат может составить 24,999 млрд рублей.

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