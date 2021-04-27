Взгляд: Котировки бумаг РусАла обладают потенциалом роста - "Финам"

Возможности снижения долговой нагрузки и возврата к политике дивидендных выплат акционерам могут стать мощным драйвером для котировок бумаг "РусАла", говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

"Мы рассчитываем, что "РусАл" воспользуется благоприятной конъюнктурой на рынке металлов для того, чтобы снизить долговую нагрузку и вернуться к политике дивидендных выплат акционерам. Это станет мощным драйвером для бумаг компании. Сохраняем оценку справедливой стоимости акций компании в 2021 году на уровне 61,5 рубля за штуку и потенциалом роста более 15% к текущей цене", - указывает эксперт Алексей Калачев.

Аналитик отмечает, что "Финам" позитивно оценивает перспективы "РусАла", полагая, что компания окажется одним из бенефициаров глобального перехода к углеродно-нейтральной экономике. Более 90% алюминия "РусАл" производит с использованием возобновляемой энергии ГЭС. Недавно "компания объявила о начале поставок на рынок алюминия с самым низким в мире углеродным следом, что стало возможно с применением инновационной технологии инертного анода. Этот продукт предоставит компании большое преимущество на современном рынке, указывает Калачев.

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