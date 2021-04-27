"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $145,8

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции American Express Co. с прогнозной ценой $145,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 1% от текущего уровня.

American Express, американская диверсифицированная компания финансового сектора и четвертая по величине платежная система в мире, представила неоднозначные финансовые результаты за первый квартал 2021 года, отмечает эксперт Игорь Додонов.

"Мы достаточно оптимистично оцениваем перспективы бизнеса American Express. После достижения минимума в апреле 2020 года, объем платежей в системе компании демонстрирует устойчивый рост, причем в сегментах, не связанных с путешествиями и развлечениями, он уже превысил докризисный уровень. И ожидаемое восстановление мировой экономики после прошлогоднего спада должно только усилить данную тенденцию", - пишет при этом эксперт "Финама".

Более того, по мнению, аналитика, на фоне расширения масштабов вакцинирования в мире и постепенного открытия границ можно ожидать и улучшения ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции American Express особенно сильны. Из-за пандемии COVID-19 гражданам ведущих стран пришлось слишком много времени проводить дома, и они, вероятно, воспользуются возможностью отправиться в путешествие, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Неплохо выглядят и перспективы в области делового туризма. Согласно данным опроса, проведенного Международной ассоциацией делового туризма (Global Business Travel Association), свыше 60% компаний планируют в этом году отправлять своих сотрудников в командировки, отмечает Додонов.

"В American Express по-прежнему рассчитывают, что объемы платежей в системе компании, связанных с путешествиями и развлечениями, восстановятся до 70% от докризисного уровня к концу текущего года, что позволит увеличить общую выручку на 9-10% в 2021 году. При этом благодаря улучшению ситуации в экономике следует ожидать дальнейшего высвобождения резервов на возможные потери по кредитам, что поддержит показатели прибыли", - указывает аналитик инвесткомпании.

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