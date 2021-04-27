"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной ценой на уровне 56 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"РусАл" представил хорошие операционные результаты за первый квартал 2021 года. На данный момент стоимость алюминия на Лондонской бирже превышает $2400 за тонну, и основной рост цен реализаций "РусАла" придется на второй квартал 2021 года. При себестоимости алюминия на уровне $1500 за тонну и текущей ценовой конъюнктуре "РусАл" способен генерировать свободный денежный поток выше $1 млрд и осуществлять "делеверидж" даже в условиях низких дивидендов "Норникеля". Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "РусАла" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 56 рублей", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Сучков.

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