Возможен рост цены GDR X5 до 2800 рублей - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы Х5 Retail Grouр и прогнозируют рост котировок GDR компании до 2800 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, говорится в обзоре.

"Мы положительно смотрим на финансовые результаты Х5 Retail Grouр за первый квартал 2021 года, объявленные во вторник. Компания продолжила наращивать долю онлайн-продаж и сохранила показатели рентабельности на уровнях прошлого года несмотря на то, что первый квартал 2020 года выступил в качестве достаточно высокой сравнительной базы, - пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко. - Сохраняем положительный взгляд на перспективы компании, хотя и несколько скорректировали ценовой ориентир на ближайший год: подобного ажиотажного спроса, как в прошлом году, не прогнозируем, скорее ждем некоторого снижения покупательской активности. Оцениваем долгосрочный целевой ориентир с учетом перспективы наращивания рыночной доли на уровне 2800 рублей за бумагу, что дает потенциал роста 18% к текущей цене".

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