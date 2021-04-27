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Главная / Мнения аналитиков / Новость о делах ФАС в отношении Северстали, НЛМК И ММК может ухудшить настроения инвесторов - BCS GM
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27 апреля 2021 года 15:14
Новость о делах ФАС в отношении Северстали, НЛМК И ММК может ухудшить настроения инвесторов - BCS GM
Риски для трех крупнейших производителей листового проката ("Северсталь", "НЛМК" и "ММК") в связи с расследованием ФАС ограничены, однако новость о возбуждении дел негативна с точки зрения отношения инвесторов, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). Как ранее стало известно, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела на рынке горячекатаного проката. По мнению ведомства, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) поддерживали монопольно высокие цены. Эксперты BCS GM считают, что доказать сговор трудно, когда локальные цены ниже экспортных. "Мы не видим значительных рисков для стальных компаний от расследования. Во-первых, достаточно сложно доказать сговор, когда локальные цены находятся на уровне ниже экспортных цен. В частности, в случае горячекатаного проката, локальные цены были ниже экспортных 88% процентов времени за последние полгода. Кроме того, сама ФАС подтвердила существование связи между локальными и экспортными ценами, когда рассматривала вопрос об экспортных пошлинах в январе 2021 году. Более того, Минфин заявил, что внутренние цены на сталь подвержены влиянию курса рубля и глобальных цен, что оправдывает их рост", - отмечается в обзоре. По мнению аналитиков, ралли локальных цен происходило вслед за трендами на глобальных рынках. "Что касается рисков, то мы считаем, что в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции. В случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций в среднем упадут на 4,4%. Тем не менее мы еще раз подчеркиваем, что на данном этапе реализация этого сценария маловероятна", - говорится в отчете. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СТАЛЬ-АНАЛИТИКА
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