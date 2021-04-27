"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики "Финама" отмечают, что с началом нового сезона отчетности крупнейший мировой инвестиционный банк Goldman Sachs рекомендует своим клиентам обратить внимание на компании, чьи котировки отставали от широкого рынка более чем на 6% в марте, и в среднем на 8% за последние 3 месяца. Ожидается, что Activision Blizzard сможет приятно удивить инвесторов и отчитаться намного лучше ожиданий.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего канала, где верхняя точка находится на уровне цены $120. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $120. При покупке на 17% и выставлением стоп- заявки на уровне $87, риск на портфель составит 1,3 %. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают эксперты инвесткомпании.

Activision Blizzard - один из ведущих мировых производителей видеоигр. Игротека компании включает сотни наименований, среди которых наибольшую популярность имеют игры серий Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и Skylanders, а также Overwatch.

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