"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 339 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 339 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 6-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,5%, стоп-приказ: 319 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага двигается внутри бокового коридора и на данный момент показывает тенденции на рост к верхней границе сопротивления. Покупать рекомендуем от текущих уровней с целью 339 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 319 руб., риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "МТС" - одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Благодаря стабильной бизнес-модели "МТС" надежно генерирует положительные денежные потоки. Помимо прочего, компания платит высокие дивиденды - в первой половине июля ожидается дивидендная отсечка с доходностью более 8% из расчета текущей стоимости акций.

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