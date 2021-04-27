Sber CIB оценивает потенциал роста акций ЛУКОЙЛа на ближайшие 12 месяцев в 42%, Новатэка - в 35%

Потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" на ближайшие 12 месяцев составляет 42%, Новатэка - 35%, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Рост акций "ЛУКОЙЛа" (+14%) и "НОВАТЭКа" (+17%) за последний год превзошёл отраслевые индексы - MSCI Russian Energy и РТС нефть и газ (оба прибавили всего 11%). Мы ожидаем, что "ЛУКОЙЛ" опередит "НОВАТЭК" по финансовым показателям. С начала года цены на нефть выросли почти на 30%, что позитивно отразится на результатах "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии. У "НОВАТЭКа", специализирующегося на сжиженном природном газе, цены контрактов на поставки топлива хоть и привязаны к нефтяным котировкам, но реагируют на их рост с задержкой примерно полгода", - пишут эксперты Sber CIB.

Также они ожидают, что "ЛУКОЙЛ" опередит "НОВАТЭК" по прибыли и свободным денежным потокам, поэтому и прогноз его дивидендной доходности за этот год выше, чем у последнего - 9% против 4%. В следующем году разрыв может увеличиться на фоне роста рентабельности бизнеса "ЛУКОЙЛа" по переработке и сбыту.

Ожидания Sber CIB по дивидендной доходности "ЛУКОЙЛа" на 20-30% превышают консенсус Bloombeg, а по "НОВАТЭКу" - соответствуют консенсусу. По мнению экспертов инвестбанка, потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" на ближайшие 12 месяцев составляет 42%, "НОВАТЭКа" - 35%.

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