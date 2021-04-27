"Финам" рекомендует покупать акции "ИнтерРАО" с целью 6,19 руб

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целью 6,19 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% в перспективе года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы считаем перспективным операционный отчет "Интер РАО" за I кв. 2021г. В генерации выработка электроэнергии повысилась на 10% (г/г) за счет роста энергопотребления на фоне холодной зимы и выхода экономики из рецессии, КИУМ подскочил на 5 процентных пунктов до 47% в целом по Группе", - отмечает эксперт "Финама" Наталия Малых.

По ее мнению, российский энергорынок выходит из кризиса, и дополнительным драйвером стало повышение загрузки ТЭС от низкой базы 1К20, когда наблюдалась высокая водность. По данным СО ЕЭС, потребление в ЕЭС России повысилось в марте на 5,4% (г/г) и на 5,1% (г/г) - в 1К21 (без учета эффекта високосного года). Основная нагрузка в I квартале пришлась на ТЭС (выработка +7% (г/г) в 1К), при том, что выработка с ГЭС сократилась на 4,7% (г/г). АЭС нарастили показатель на 7,8%. В сбытовом бизнесе поставки электроэнергии увеличилось на 7,7%, количество клиентов - на 2,4% до 17,284 млн.

"Высокая динамика операционных показателей должна привести к хорошим финансовым показателям прибыли в 1К21. Дополнительными факторами роста станет благоприятная динамика спотовых цен на РСВ и восстановление экспортного направления на фоне сильного наращивания поставок в страны Балтии и Финляндию. Релиз финансового отчета по МСФО за 1К 2021 намечен на 14 мая. Наша текущая рекомендация по акциям "Интер РАО" - "Покупать" с целевой ценой 6,19 руб., предполагает потенциал роста около 20% в перспективе года", - пишет Малых.

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