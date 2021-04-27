Рост рынка акций РФ утром сдерживается падением металлургов во главе с ММК на новостях

Москва. 27 апреля. Рост рынка акций РФ утром во вторник вслед за нефтью (Brent превысила $66 за баррель) сдерживается проседающей фондовой Европой, а также падением бумаг металлургов во главе с ММК на новостях об SPO ММК в размере 3% и возбуждении ФАС трех дел на рынке плоского проката; индекс Мосбиржи сумел обновить максимум на уровне 3625 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3616,67 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 3625,05 пункта), индекс РТС - 1521,14 пункта (+0,1%); динамика цен основных blue chips смешанная в пределах 6%.

Доллар стоит 74,88 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Второе российское трубоукладочное судно "Академик Черский" начинает строить "Северный поток 2", сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,2%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Polymetal повышает прогноз Capex на 2022-2025 годы примерно на 25%, следует из презентации компании. В том числе на 2022 год Capex увеличен с $400 млн до $500 млн, на 2023 год - с $410 млн до $510 млн. План Capex на текущий год остается на уровне $560 млн.

Накануне вечером стало известно, что компания Mintha Holding Limited, представляющая интересы основного владельца ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова, продает 3% акций компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Организатором выступает Goldman Sachs. Всего размещается 335 млн 229 тыс. 900 акций ММК, доля Mintha в компании по итогам сделки сократится до 81,26%, а free float вырастет с 15,74% до 18,74%, говорится в сообщении предприятия.

Кроме того, негативом для сектора металлургов стала новость, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила три дела на рынке плоского проката против "Северстали", ММК и НЛМК, которые, по мнению ведомства, поддерживали монопольно высокие цены.

"Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, - говорится в сообщении ФАС. - В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать неоднозначным: азиатские индексы преимущественно снижаются, сырьевые валюты незначительно слабеют, но сырьевые контракты торгуются в "плюсе" (растут нефть, медь и никель). Из политического фона можно выделить заявление Госдепартамента США о том, что минские соглашения должны быть основой урегулирования конфликта на Украине. Во вторник операционную отчетность представят "Русал", En+ (MOEX: ENPG) Group, а X5 Retail (MOEX: FIVE) Group отчитается по МСФО за I квартал. Совет директоров "АЛРОСА" обсудит дивиденды.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешнюю ситуацию можно назвать позитивной для рынка акций, что позволило индексу МосБиржи переписать максимум. Однако о каком-то мощном восходящем импульсе говорить пока рано. Во-первых, индексу МосБиржи нужно закрыться выше 3620 пунктов, что откроет техническую дорогу в район 3670 пунктов. Во-вторых, покупкам не будет способствовать приближение длинных майских выходных, в преддверии которых многие трейдеры вполне могут начать сокращать "лонги".

Во вторник может начать отскок сильно перепроданная в последние дни "Роснефть", также сохраняется позитивный взгляд на акции "Норникеля", драйвером роста которых выступит подорожавший никель. Сбербанк (MOEX: SBER) постепенно подбирается к "круглой" отметке 300 руб., вблизи которой может произойти торможение и даже откат вниз. Но пробой этого уровня - дело лишь времени. Банк получает поддержку от укрепления рубля и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Приближается и время отсечки реестра под годовые дивиденды, а Сбербанк традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп".

Впрочем, увлекаться покупками "голубых фишек" широким фронтом не рекомендуется. Америка торгуется на сильном сопротивлении, и риски ее коррекции велики. Причем особых драйверов роста американских акций не прослеживается, за исключением продолжающейся накачки мировой финансовой системы ликвидностью. Очень хороший сезон отчетностей уже заложен в котировки. Восходящий импульс рубля начал затухать. В среду, с уплатой налога на прибыль завершится поддержка от налогового периода, после чего традиционно в конце месяца стоит ждать ослабления российской валюты, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, для нефти пока сохраняются риски сокращения спроса из-за вспышки COVID-19 в Индии. С начала апреля темпы роста новых случаев заражений в стране растут по экспоненте. Будучи третьим по размеру импортером нефти в мире, Индия может ужесточить карантинные ограничения, что ощутимо повлияет на потребление топлива в стране и в мире. Спрос на нефть в Индии составляет около 5% от всего мирового потребления.

Технический комитет ОПЕК+ в понедельник провел заседание, некоторые члены комитета, по информации СМИ, выразили обеспокоенность ситуацией с COVID-19 в Индии, Японии и Бразилии.

Министерский комитет ОПЕК+, который будет принимать решение о параметрах добычи в ближайшие месяцы, соберется в среду, 28 апреля, в формате видеоконференции. Вероятнее всего, нефтепроизводители не будут корректировать существующие планы, согласно которым с мая по июль сокращения добычи будут смягчены с 8 млн до 5,9 млн б/с.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) отменила форс-мажор на экспортном терминале в порту Hariga, из-за которого на прошлой неделе была приостановлена добыча около 0,3 млн б/с. Теперь эти баррели могут вернуться на рынок. При этом ситуация в стране далека от стабильной, и новые форс-мажоры могут случиться в любой момент. В прошлом году большую часть времени добыча в стране была на уровне менее чем 0,2 млн б/с из-за внутриполитического конфликта.

По совокупности факторов рыночный сентимент для нефти остается слабо негативным. В отсутствие новых драйверов котировки могут вернуться к снижению под давлением рисков на стороне спроса из-за эпидемии в Азии. При этом масштабного падения не ожидается. Цены на Brent могут спуститься в диапазон $61,5-63,5 за баррель, считает Галактионов.

В США в понедельник фондовые индексы S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq Composite (+0,9%) завершили торги на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com. В минувшую пятницу рынок акций США вырос после распродажи днем ранее, которую спровоцировали сообщения о планах президента США Джо Байдена повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

Согласно опубликованным в понедельник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на пересмотренные 0,9% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,5%. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали повышения на 2,2%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), проседает Европа (индекс FTSE топчется на месте, DAX, CAC40 теряют 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Помимо итогов заседания ФРС инвесторы ожидают, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы.

Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Японский ЦБ понизил прогноз инфляции на текущий финансовый год до 0,1% с 0,5%, которые ожидались в январе. Прогноз роста ВВП был повышен до 4% с 3,9%. Регулятор предупредил о рисках для экономики страны, связанных с тем, что пандемия продолжает оказывать давление на потребление.

На нефтяном рынке цены растут на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg. Цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,18 за баррель (+0,8% и -0,7% накануне), июньская цена WTI - $62,45 за баррель (+0,9% и -0,4% накануне).

Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом, они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ тоже предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+33,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6,3% и +8,4% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,5%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,3%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,2%), GDR X5 Retail (+2,1%).

Совет директоров ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (+1,1%) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год в связи с убытком, говорится в сообщении автопроизводителя. Последний раз Sollers платил дивиденды по итогам работы в 2013 году - было выплачено 100,8 млн руб., по 52,52 руб. на акцию. Sollers пока не публиковал отчетность по МСФО за 2020 год.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (бренд "Россети Центр и Приволжье", Нижний Новгород) (+0,2%) по итогам первого квартала 2021 года получило чистую прибыль в размере 4,242 млрд рублей, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1%) в январе-марте этого года составила 2,17 млрд руб., что на 39,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании.

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-7,7% и -13,5% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,2% и -10,2% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,7% и -1,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,77 млрд рублей (из них 3,34 млрд рублей пришлось на акции "ММК", 3 млрд рублей - на бумаги "Северстали" и 2,67 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).