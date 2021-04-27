"Финам" рекомендует покупать "префы" Транснефти с целью 175535 руб

"Финам" рекомендует покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 175535 руб., говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в ситуации, когда рост добычи и цен на нефть даже в долгосрочной перспективе могут быть невозможны, стоит обратить внимание на привилегированные акции "Транснефти". ""Транснефть" является естественной монополией в области транспортировки нефти в РФ. Осенью 2020г правительство РФ приняло решение об индексации тарифов "Транснефти" по формуле ожидаемая инфляция минус 0,1%. Это значит, что бизнес "Транснефти", во-первых, является защитным от инфляции, а во-вторых, финансовые показатели компании будут расти даже в условиях стагнации объёмов транспортировки нефти в РФ", - пишут аналитики "Финама" .

Кроме того, "Транснефть" является дивидендной историей. Компания платит около 50% скорректированной прибыли по МСФО в виде дивидендов, подчеркивается в комментарии. На фоне постепенного восстановления объёма транспортировки нефти и нефтепродуктов и роста тарифов по установленной правительством формуле эксперты "Финама" ожидают роста дивидендной доходности привилегированных акций с 6,4% по итогам 2020г до 10,1% по итогам 2023г, что является привлекательным значением для защитной акции.

"Мы рекомендуем покупать привилегированные акции "Транснефти" с целевой ценой 175535 руб., что соответствует апсайду 22%", - заключают эксперты.

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