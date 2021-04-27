Возможен рост котировок бумаг "Магнита" к уровню 6000 руб. - ПСБ

Возможен рост котировок бумаг "Магнита" к 6000 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы положительно оцениваем новость о рекомендуемой Советом директоров "Магнита" величине дивидендов (в размере 245,31 рубля на акцию по итогам 2020 года). На выплату будет направлена прибыль 2020 года, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет. Общая сумма выплат может составить почти 25 млрд рублей. По итогам девяти месяцев компания уже выплатила 245,31 рубля на акцию (24,9 млрд рублей). Таким образом, общие дивиденды "Магнита" за 2020 год с учетом промежуточных могут составить 50 млрд рублей. Суммарная дивидендная доходность по итогам года может составить 9,3%, что соотносится с ранее объявленным фокусом компании на высоких дивидендных выплатах", - отмечают в ПСБ.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров "Магнита", которое состоится 10 июня 2021 года, указывают эксперты банка.

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