"Открытие Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "Русагро"

"Открытие Брокер" позитивно оценивает операционные результаты "Русагро" за 1К21 и подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR компании, говорится в комментарии аналитика Алексея Павлова.

"Компания продолжает демонстрировать сильные операционные результаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Средние цены реализации "Русагро" в сахарном, масложировом и мясном дивизионе в I кв. 2021г были выше как в годовом, так и в квартальном сопоставлении. В сельскохозяйственном дивизионе в отчетном периоде цены реализации год к году были выше, а вот в квартальном сопоставлении динамика оказалась смешанной из-за снижения цен зерновых культур в результате начала действия экспортной пошлины. Теперь ждем от компании впечатляющий финансовых данных по итогам января-марта. У нас сохраняется актуальной идея на покупку расписок "Русагро"", - отмечает Павлов.

Группа "Русагро" в 1К21 по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года увеличила выручку (до элиминации между сегментами) на 51%, до 50,9 млрд рублей, при этом все бизнес-направления показали заметный рост. Сильнее всего выросла выручка сахарного сегмента (на 65% г/г, до 8,6 млрд рублей). Выручка масложирового бизнеса увеличилась на 62% г/г (до 27,7 млрд рублей), мясного - на 26% г/г (до 8,6 млрд рублей), сельскохозяйственного - на 35% г/г, до 6 млрд рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.