Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста

По мнению аналитиков, во вторник на рынке акций будут преобладать умеренно-позитивные настроения, что позволит фондовым индексам обновить исторические максимумы.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, на старте торгов вторника ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку обновить исторические максимумы. В результате индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в середину диапазона 3600-3700 пунктов. При этом, учитывая динамику цен на нефть, в лидеры может выйти нефтегазовый сектор, бумаги которого будут отыгрывать потери понедельника. Отметим, что в ходе торгов на нашем рынке могут сохраниться позитивные настроения, что позволит ему продолжить восходящую динамику".

BCS Express (Василий Карпунин): "Общий фон для российского рынка акций остается благоприятным. Существенных просадок на рынке сырья не наблюдается: цены на нефть относительно стабильны, а в некоторых металлах продолжается ралли. Глобальный индекс MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших рынков акций развитых и развивающихся стран, накануне переписал исторические максимумы. То есть мы продолжаем наблюдать общий рост мировых рынков, что позитивно и для российских бумаг".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок начнет торги во вторник ростом с очередным обновлением исторических максимумов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве. Правда, о каком-то мощном восходящем импульсе говорить рано. Во-первых, индексу Мосбиржи нужно бы закрыться выше 3620 пунктов, что откроет техническую дорогу в район 3670 пунктов. Во-вторых, покупкам не будет способствовать приближение длинных выходных, в преддверии которых многие трейдеры вполне могут начать сокращать "лонги". Отскок во вторник могут начать котировки акций "Роснефти", сильно перепроданной в последние дни".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы получат поддержку от возобновления восходящей динамики нефтяных цен, в связи с чем могут продолжить неспешное повышение, на этот раз - во главе с нефтегазовыми бумагами, которые в последнее время чувствуют себя хуже рынка. В течение дня инвесторы будут оценивать корпоративные новости и макроэкономические сигналы. Как минимум до среды, когда из ЕС возможно поступление новостей о новых санкциях против РФ, на отечественном рынке вполне может сохраниться умеренно оптимистичный краткосрочный настрой".