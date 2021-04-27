Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ-ПД-26233 и ОФЗ-ПД-26234 - Газпромбанк

Минфин, возможно, предложит инвесторам для аукционов в среду среднесрочный и долгосрочный выпуски ОФЗ-ПД-26233 и ОФЗ-ПД-26234, говорится в обзоре Газпромбанка.

"На прошлой неделе Минфин РФ значительно уменьшил объем заимствований, разместив два выпуска облигаций совокупным объемом 25 млрд руб. (384 млрд руб. неделей ранее). Мы ожидаем, что на текущей неделе Минфин может предложить инвесторам среднесрочный и долгосрочный выпуски ОФЗ-ПД-26233 и ОФЗ-ПД-26234", - отмечают эксперты банка.

По оценкам аналитиков Газпромбанка на основе данных НРД, иностранные инвесторы за прошедшую неделю значительно сократили свои позиции в ОФЗ - на 51 млрд руб. (-21 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие продажи наблюдались во вторник - 18 млрд руб. Иностранные инвесторы уменьшали свои позиции преимущественно в 3-, 9- и 12-летних бумагах (минус 21 млрд руб., минус 11 млрд руб. в 9- и 12-летних выпусках соответственно). Они увеличили свои позиции в 5-летних выпусках на 6,2 млрд руб. По данным НРД, доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с 22,7% в начале года до 18,7% по состоянию на 23 апреля.

Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит 50 млрд руб. (114 млрд руб. неделей ранее), что соответствует средним недельным выплатам, указывают эксперты.

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