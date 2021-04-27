Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в понедельник на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США. Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft, Apple, владельца Google Alphabet, Facebook и Amazon. В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в преддверии заседания ФРС, которое стартует во вторник. Помимо этого, ожидается, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,42%. Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,34%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,13%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК снизился на 0,33%. Накануне индикатор обновил рекордный максимум. Австралийский S&P/ASX 200 к 08:28 МСК снизился на 0,23%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются во вторник на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+. Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности. Техкомитет ОПЕК+ также предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии может ограничить повышение спроса на нефть.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $66,17 за баррель, что на 0,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,7% - до $65,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,43 за баррель, что на 0,84% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на 0,4% - до $61,91 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,993 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,396 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 апреля вырос на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (24-26 апреля) 0,21%, поднявшись до 719,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+1,97%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,55%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-07" (-0,43%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,26%) и "АФК Система-001Р-07" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,72% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-432R на 1,994 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

ОАО "РЖД" установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 7,46% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие и рассчитываются по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 6,28% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 19-20-го купонов бондов 1-й серии в размере 10,3% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 года, ставка текущего купона - 11,3% годовых. Купоны - квартальные.