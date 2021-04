S&P 500 и Nasdaq закрылись на рекордных отметках

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в понедельник на рекордно высоких отметках. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в понедельник на рекордно высоких отметках, инвесторы готовятся к одной из самых загруженных недель сезона отчетности в США.

Более трети компаний, входящих в состав S&P 500, опубликуют свои финансовые результаты на этой неделе, включая таких технологических гигантов, как Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Apple Inc. (SPB: AAPL), владельца Google Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Facebook Inc. (SPB: FB) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN).

В минувшую пятницу рынок акций США вырос после распродажи днем ранее, которую спровоцировали сообщения о планах президента США Джо Байдена повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое. Тем не менее основные индексы понесли недельные потери: Dow Jones по итогам прошлой недели снизился на 0,5%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq - на 0,3%.

"На этой и следующей неделе будет представлена основная часть оставшихся отчетов. Пока результаты значительно превосходят ожидания. Однако это не привело к дальнейшему скачку цен на акции", - отмечает главный инвестиционный директор Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер, которого цитирует MarketWatch.

В центре внимания участников рынка также итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Ожидается, что регулятор сохранит приверженность мягкой денежно-кредитной политике, даже несмотря на экономический подъем.

"Без сомнения Федрезерву придется признать, что макроэкономическая обстановка гораздо лучше, чем ожидалось, и что экономика, вероятно, будет показывать бурный рост в третьем и четвертом кварталах", - сказал главный рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло. Тем не менее эксперт не ожидает, что ФРС объявит о планах сворачивания программы выкупа активов на сумму $120 млрд в месяц.

Согласно опубликованным в понедельник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на пересмотренные 0,9% в феврале. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,5%. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали повышения на 2,2%.

Акции американской Otis Worldwide Corp. подскочили на 7% по итогам торгов в понедельник. Производитель подъемного оборудования увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 года, при этом результаты превзошли ожидания рынка, и компания повысила годовой прогноз.

Цена бумаг американской Proofpoint Inc. (SPB: PFPT) взлетела на 31,1%. Поставщик решений в сфере кибербезопасности принял предложение о покупке от фонда прямых инвестиций Thoma Bravo, оценившего компанию примерно в $12,3 млрд.

Капитализация американского производителя стали Nucor Corp. (SPB: NUE) выросла на 3,6%. Согласно прогнозу генерального директора компании Леона Топаляна, текущий год останется благоприятным для Nucor, которая в первом квартале зафиксировала рекордную чистую прибыль.

Котировки акций Apple Inc. повысились на 0,3%. Компания намерена инвестировать более $430 млрд в экономику США в течение следующих пяти лет, в том числе, потратить десятки миллиардов долларов на разработку полупроводниковых компонентов нового поколения и развитие 5G-технологий. Планируемые инвестиции, как ожидается, позволят Apple создать в США дополнительно 20 тыс. новых рабочих мест.

Бумаги L Brands Inc. (SPB: LB) подешевели на 1,4%. Американская розничная компания возобновила переговоры с потенциальными покупателями о продаже сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, компания рассчитывает, что бизнес может быть оценен теперь не менее чем в $2-3 млрд благодаря хорошим показателям продаж в последнее время. Это более чем в два раза превышает оценку, которую получила Victoria's Secret в рамках расторгнутой год назад сделки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 61,92 пункта (0,18%) и составил 33981,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,45 пункта (0,18%), достигнув рекордного максимума на уровне 4187,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 121,97 пункта (0,87%) и составил рекордные 14138,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое стартует во вторник.

Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит неизменными параметры денежно-кредитной политики, пишет Associated Press.

Помимо этого, ожидается, что в среду президент США Джо Байден в ходе своего первого обращения к обеим палатам Конгресса представит детали плана инфраструктурных расходов и налоговой реформы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК снизился на 0,32%.

Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Японский ЦБ понизил прогноз инфляции на текущий финансовый год до 0,1% с 0,5%, которые ожидались в январе. Прогноз роста ВВП был повышен до 4% с 3,9%. Регулятор предупредил о рисках для экономики страны, связанных с тем, что пандемия продолжает оказывать давление на потребление.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя бумаги Nippon Paper Industries Co. Ltd. (+6,9%) и инжиниринговой компании IHI Corp. (+6,4%). Рыночная стоимость транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. увеличивается на 4,9%, производителя продуктов питания Kikkoman Corp. - на 4,7%.

Между тем бумаги фармацевтической Daiichi Sankyo Co. Ltd. подешевели на 3,2%, химической Asahi Kasei Corp. - на 2,7%. Котировки акций финкомпании Matsui Securities Co. Ltd. опускаются на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,34%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,13%.

Самое значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компании Meituan (+3,2%) и банка HSBC Holdings Plc (+2,6%). Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) дорожают на 1,1%.

Стоимость бумаг производителя биологических препаратов Wuxi Biologics опустилась на 5,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 1,3%, девелопера Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК снизился на 0,33%. Накануне индикатор обновил рекордный максимум.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2021 года выросла на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Аналитики ожидали роста ВВП страны на 1,1%, отмечает Trading Economics.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 08:28 МСК снизился на 0,23%.

Власти Австралии планируют обсудить приостановку полетов в Индию, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, сообщают местные СМИ.

Бумаги золотодобывающих Evolution Mining Ltd. и Northern Star Resources Ltd. прибавляют в цене 3,4% и 1,1% соответственно. Котировки акций финтех-компании Afterpay Ltd. упали на 5,3%.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне улучшения прогноза спроса на текущий год техническим комитетом ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты техкомитета в понедельник повысили прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся в марте 5,6 млн б/с, сообщили делегаты встречи. При этом, они считают, что избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также заявил об улучшении перспектив нефтяного рынка, отметив "положительные сигналы в отношении мировой экономики". Однако, он подчеркнул, что существует множество факторов, которые требуют постоянного наблюдения и бдительности.

Техкомитет ОПЕК+ также предупредил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Индии, Японии и Бразилии, может ограничить повышение спроса на нефть.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $66,01 за баррель, что на $0,36 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,46 (0,7%) - до $65,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,26 за баррель, что на $0,35 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $0,23 (0,4%) - до $61,91 за баррель.

"Странам ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, необходимо принять во внимание, как перспективы роста в Китае, США и Европе, так и негативные сигналы из Индии и ряда других регионов, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Маловероятно, что страны ОПЕК+, выступающие за наращивание добычи, в этих условиях смогут найти убедительные доводы, которые поддержат их позицию".