Рынок акций РФ начал неделю с обновления пика индекса МосБиржи, лидировали в росте бумаги "Казаньоргсинтеза" и НКНХ

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне ослабления пессимистичных настроений в нефти, просевшей из-за вспышки пандемии в странах Азии; индекс МосБиржи превысил рубеж 3600 пунктов и обновил исторический максимум, раллировали акции "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3610,98 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 3613,37 пункта), индекс РТС - 1519,33 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 74,88 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,5%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Московской Биржи" (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2021 г. снизилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить 245,31 руб. на акцию по итогам 2020 года, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок в целом продолжает попытки роста на фоне смягчения геополитической напряженности и, как следствие, ослабления санкционного риска. С другой стороны, рост случаев COVID-19 в отдельных странах оказывает сдерживающее влияние на "быков". Reflation trade на прошлой неделе оставались в силе, наблюдался спрос на акции российских циклических компаний, особенно в горно-металлургическом и банковском секторах. Этот тренд на текущей неделе должен сохраниться, считает Волш.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки в понедельник в целом выросли, развивая восходящее движение пятницы. Негативом по-прежнему выступает тяжелая ситуация с пандемией в Индии и некоторых других регионах. В то же время продолжение массовой вакцинации, а также сильная корпоративная отчетность препятствуют развитию устойчивого нисходящего движения рисковых активов.

Для России дополнительным позитивом выступает некоторое улучшение западной риторики. Кроме того, заявления российских властей свидетельствуют о высоких шансах проведения встречи между президентами России и США.

Нефть Brent в понедельник обновила 2-недельный минимум, но к вечеру началось восстановление, Brent отыграла рубеж $65 за баррель. Кроме тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии, давление на нефть оказало объявление чрезвычайного положения в Токио, Осаке и двух других японских префектурах, затронувшее почти четверть всего населения страны на фоне угрожающей динамики пандемии. Все это может затормозить рост глобального нефтяного спроса, считает эксперт.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, рынок акций вырос вместе с глобальными индексами на фоне хорошей корпоративной отчетности за I квартал. Среди лидеров роста выступили акции компании "Интер РАО" после публикации операционных результатов: в первом квартале компания увеличила выработку электроэнергии на 10% г/г (до 31,22 млрд квтч), что оказалось немного выше ожиданий.

Кроме того, показали неплохой рост акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,7%) после новости о том, что крупный акционер получил одобрение от ФАС в начале апреля на увеличение доли в компании с 25% до 29,99%. Акции растут, даже несмотря на то, что детали сделки (механизм и цена) не раскрываются. Участникам рынка придает уверенность заинтересованность долгосрочного инвестора в акциях компании, считает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что устойчивому росту рынка акций РФ в понедельник мешала упавшая нефть, однако вечером цены на сырье отскочили вверх. Лидировал в росте сектор химии и нефтехимии благодаря ралли бумаг "Казаньоргсинтеза" и "Нижнекамскнефтехима", которые входят в состав группы "ТАИФ", приступившей к объединению бизнесов с "СИБУРом". В ФАС намерены тщательно изучить предполагаемое слияние.

"РусАгро" (MOEX: AGRO) (+0,5% ГДР) объявила операционные результаты за I квартал: выручка выросла на 51% (до 50,9 млрд рублей). При этом все бизнес-направления показали заметный рост. Сильнее всего выросла выручка сахарного сегмента (на 65% г/г, до 8,6 млрд рублей) и масложирового бизнеса (на 62% г/г, до 27,7 млрд рублей).

Совет директоров "Магнита" рекомендовал акционерам одобрить итоговую выплату дивидендов за 2020 год в размере 245,31 рубля на бумагу (закрытие реестра 25 июня). "Магнит" (MOEX: MGNT) уже выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 года, которые также составили 245,31 рублей на акцию. Соответственно, если текущая рекомендация будет одобрена, то общий объем выплат составит 490,62 рублей на бумагу.

Кроме ситуации с эпидемией COVID-19 в Индии, на нефть оказали давление другие факторы. Ливийская нефтяная компания отменила форс-мажор по поставкам с терминала Харига. Компания заявляет о том, что смогла договориться по спорным финансовым вопросам с правительством. До объявления форс-мажора добыча в стране составляла около 1,3 млн б/с, а приостановка работы терминала привела к падению производства до 1,0 млн б/с. На рынке также опасаются, что ОПЕК+ начнет увеличивать добычу с мая, но данное решение принималось еще до того, как в Индии резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил о том, что перспективы рынка нефти постоянно улучшаются, но много факторов требуют бдительности. Очередное совещание министров ОПЕК+ состоится 28 апреля.

На неделе за первый квартал отчитаются такие гиганты технологий, как Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet. Кроме отчетностей рынок будет следить за дальнейшим прогрессом по вопросу налогов на инвестиции, также важным моментом станет заседание ФРС. Российский рынок закрепляется выше отметки 3600 пунктов по индексу МосБиржи, но дальнейшему росту может помешать нефть, которая получила несколько поводов для пессимизма, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), появились подробности второй части инвестиционного пакета Джо Байдена, которые пока касаются методов финансирования. Так, по сообщениям Bloomberg, в США планируется повышение налогов на богатых граждан. Повышение налогов - негативный фактор для рынков, так как может подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли до повышения налогообложения. Ранее сообщалось, что Байден раскроет подробности социальной части вложений в течение апреля, и рынок на этой неделе будет особенно следить за выступлением президента в Конгрессе, посвященному первым 100 дням в офисе.

К позитивным факторам для рынка акций можно отнести новость о возможных переговорах по ситуации на Украине: президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к разговору с украинской стороной, а в ближайшие дни может состояться встреча России, Франции и Германии для обсуждения перемирия на Донбассе. Но главным событием должна стать встреча президентов РФ и США, которая, по недавним неофициальным сообщениям, может состояться 15-16 июня. На текущую неделю приходится пик налогового периода, что дополнительно окажет поддержку рублю, и при отсутствии негативных новостей курс задержится на текущих уровнях с перспективой укрепления до 74,5 руб./$1, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% после снижения днем ранее, когда давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с текущих 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе после дневной волатильности индексы к вечеру растут (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

На нефтяном рынке к вечеру цены отыграли большую часть дневных потерь, однако рынок сохраняет пессимизм из-за опасений за спрос в условиях вспышки пандемии в Азии; цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $65,79 за баррель (-0,5% и +1,1% в пятницу), июньская цена WTI - $62,01 за баррель (-0,2% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть марки Brent потеряла в цене 1%, WTI - 1,7%. Однако с начала года они подорожали более чем на 27%, отмечает MarketWatch.

На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах. В четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС, который продлится до 11 мая. Тем временем в Индии 24 апреля были зафиксированы рекордные 349,69 тыс. новых случаев COVID-19.

В то же время аналитики считают, что встреча ОПЕК+ не приведет к неожиданным решениям, и альянс будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+29,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+13,6% и +27,5% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+8,1% и +1,3% "префы"), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+3,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,3%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3%).

В конце прошлой недели стало известно, что "СИБУР" и "ТАИФ" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков: компания будет выпускать 8 млн тонн полиолефинов и 1,2 млн тонн каучуков. В состав "ТАИФа" входят 28 предприятий, основными нефтегазохимическими активами являются "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" (КОС).

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" на годовом собрании 23 апреля приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года из расчета 3,36 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года "Казаньоргсинтез" выплатил 4,5468 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции. Таким образом, дивиденды по итогам 2020 года на обыкновенные акции снизились на 26,1%. Датой закрытия реестра акционеров на получение дивидендов установлено 6 мая.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+0,6%) в I квартале 2021 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,702 млрд рублей, что в 6,7 раза больше, чем в первом квартале 2020 года, говорится в отчетности компании.

Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-9,2% и -8,1% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-4,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,3%).

Выручка ритейлера "Лента" (MOEX: LNTA) (-2,2% ГДР) в I квартале 2021 года выросла на 1,2% в годовом выражении (до 107,312 млрд рублей), однако EBITDA сократилась на 26,9% (до 6,666 млрд рублей), чистая прибыль упала на 58,7% (до 1,317 млрд рублей), сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,496 млрд рублей (из них 12,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,18 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 6,04 млрд рублей - на акции "Газпрома").