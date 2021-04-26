Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики в отсутствие новых драйверов

Москва. 26 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия пятницы.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 апреля и составила 115,69% от номинала, что соответствует доходности 1,81% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,08% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2 пункта и составил 178 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице всего на 2,5 базисного пункта - до 131,49% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,78% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 10 базисных пунктов - до 126,98% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,75% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 112,78% от номинала, что соответствует доходности 2,085% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,11% от номинала (доходность - 1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 22 базисных пункта - до 124,3% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,78% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 11,5 базисного пункта, до 110,79% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,355% годовых).

"В первой половине дня активность торгов в секторе российских еврооблигаций была крайне низкой, а цены большинства бумаг плавно снижались. Реальные сделки пошли лишь с открытием торгов американскими казначейскими обязательствами в США, где сформировалась тенденция к плавному росту котировок, а доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 1,55% годовых. И это в определенной степени оказало поддержку отечественным евробондам, которые в итоге приостановили падение, а отдельные выпуски смогли вечером даже выйти в небольшой плюс по отношению к закрытию пятницы. При этом геополитический фактор сегодня был нейтральным. Но в любой момент, в случае появления каких-либо важных новостей, он может выйти на первый план и соответственно привести к формированию той или иной тенденции. На других emerging markets также особых интересных движений сегодня не было, все колебания проходили в рамках бокового диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.