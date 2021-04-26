Sber CIB внес изменения в топ еврооблигаций российских компаний

Инструмент В обращении, $млн Дата погашения Ставка купона,% Цена,% Доходность,% Газпром-34 1200 28.04.2034 8,6 146,3 4,0 Лукойл-30 1500 06.05.2030 3,9 104,6 3,3 ВЭБ-25 1000 22.11.2025 6,8 117,1 2,8 Норникель-35 500 11.09.2025 2,6 99,8 2,6 Евраз-24 700 02.04.2024 5,3 107,6 2,5 Сибур-24 500 23.09.2024 3,5 103,3 2,4 Совкомфлот-23 500 16.06.2023 5,4 106,8 2,1 Газпром Нефть-23 1500 27.11.2023 6,0 110,0 2,0 Новатэк-22 1000 13.12.2022 4,4 104,9 1,4

Аналитики Sber CIB обновили топ еврооблигаций российских компаний, добавив выпуски Еvraz и "Сибура", говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики Sber CIB добавили в топ выпуски Еvraz и "Сибура" с доходностью соответственно 2,5% и 2,4% годовых в долларах и с погашением в 2024г. "Финансовые показатели Еvraz в первой половине 2021г поддержит устойчивый рост цен на сталь, - отмечается в комментарии. - Выпуск "Сибура" - один из самых привлекательных среди бумаг с аналогичными инвестиционными рейтингами. Компания выигрывает от восстановления спроса и цен на нефтехимическую продукцию, а её производство увеличилось благодаря запуску масштабных проектов в прошлом году". Эксперты Sber CIB напоминают, что в начале года российский рынок еврооблигаций находился под давлением из-за роста доходности госбумаг США и геополитических факторов. Аналитики ожидают повышенной волатильности российских бумаг на среднесрочном горизонте. Поэтому в подборке немного сокращен средний срок до погашения, но его средневзвешенная доходность практически не изменилась, оставшись около 2,6% годовых.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.