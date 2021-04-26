Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами

Рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Национальная валюта отыграла часть потерь прошлых недель из-за снижения геополитической напряжённости и повышения ставки ЦБ. По итогам недели она укрепилась до 75 рублей за доллар. Стоимость рубля в первую очередь будет зависеть от общего отношения инвесторов к активам из развивающихся стран, динамики цен на нефть и геополитических факторов. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 74,0-75,5 руб./$ Однако волатильность российской валюты может сохраниться на повышенном уровне", - отмечает Малин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.