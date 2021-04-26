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26 апреля 2021 года 15:40

Рубль днем слегка повышается к доллару и евро на фоне пика налоговых платежей апреля

Москва. 26 апреля. Доллар и евро незначительно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; несмотря на падение цен на нефть, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под уплату основных налогов апреля.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,59 руб./EUR1, подешевев на 8,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,08 копейки - до 82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 27 апреля на 32,13 копейки, до 74,768 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,08 копейки, до 90,4468 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым до конца недели предстоит перечислить налоговые платежи апреля. Поддержку рублю продолжают оказывать решение Банка России повысить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., до 5,0% (это нижняя граница коридора нейтральности, который ЦБ оценивает в 5-6%), принятое на заседании совета директоров регулятора в прошлую пятницу, а также надежды на некоторую нормализацию российско-американских отношений в период подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

При обсуждении возможной встречи президентов России и США речь идет о летних месяцах, но дата пока не определена, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не подтвердил предполагаемые даты встречи президентов России и США - 15-16 июня, о которых сообщали СМИ, добавив, что еще ни одна страна не обсуждалась в качестве места их возможной встречи.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое стартует во вторник. Ожидается, что ФРС сохранит параметры денежно-кредитной политики, хотя, по оценкам аналитиков, регулятор начинает испытывать растущее давление.

"Поскольку инфляция, вероятно, приблизится к 4% в мае и окажется более устойчивой, чем публично признает ФРС, [...] мы считаем, что ФРС может начать сворачивать выкуп активов до конца текущего года", - в частности, отмечают в ING.

"Рубль получает поддержку не только со стороны слабого доллара, который на Forex обновляет двухмесячные минимумы. Сказывается и затишье на геополитическом фронте, что воспринимается игроками как спад напряженности, хотя в целом ситуация с Западом остается сложной и еще окажет давление на "россиянина" в более долгосрочном периоде. Также на эту неделю приходится пик налоговых выплат, который традиционно играет на руку нашей валюте. Фактором риска для рубля в ближайшие дни станет заседание ФРС, которое завершится в среду. В свете существенного улучшения американской статистики присутствует риск того, что Центробанк даст "ястребиные" намеки в контексте ужесточения монетарной политики. При таком сценарии доллар укрепится по всему спектру рынка и тем самым отыграет часть понесенных недавно потерь", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Под конец прошлой недели геополитическая напряженность стала ослабевать, что значительно поддержало российские активы. Главным событием, которое привело к ослаблению давления, стало объявление в четверг о возврате российских войск после учений у границ Украины. Дополнительную поддержку оказали сообщения о возможных переговорах - Владимир Путин заявил о готовности к разговору с украинской стороной, а в ближайшие дни может состояться встреча России, Франции и Германии для обсуждения перемирия в Донбассе. Но главным событием должна стать встреча президентов РФ и США. В результате снижения геополитической напряженности сегодня курс рубля находится в районе 74,9 руб./$1 - самом низком уровне более чем за месяц. На эту неделю приходится пик налогового периода, что дополнительно поддержит рубль, и мы ждем, что, при отсутствии негативных новостей, курс задержится на текущих уровнях с перспективой укрепления до 74,5 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Снижение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник на фоне обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти.

В Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 352,99 тыс. случаев заражения COVID-19, пишет CNBC со ссылкой на официальные данные. Общее число зараженных коронавирусом в стране превысило 17 млн.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 1,71% - до $64,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,61% - до $61,14 за баррель.

По оценке Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Индию в апреле составит 3,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,22 млн баррелей в сутки в марте.

Ситуация в Индии, являющейся третьим крупнейшим в мире импортером нефти, может оказаться в центре внимания участников встречи ОПЕК+, которая запланирована на эту неделю. В то же время, аналитики считают, что встреча не приведет к неожиданным решениям, и ОПЕК+ будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

"На этой неделе в фокусе внимания может быть очередное заседание ОПЕК+, посвященное уровням добычи стран альянса. 25 стран-нефтепроизводителей сокращают добычу примерно на 8 млн баррелей в сутки. С мая по июль сокращения будут смягчены до 5,9 млн баррелей в сутки, что может компенсироваться более высоким сезонным спросом. Ожидается, что ОПЕК+ сохранит планы по увеличению добычи в силе. Сегодня пройдет встреча технического комитета, который рассмотрит рыночные данные и вынесет рекомендации для министерского комитета, который соберется в среду. Прогнозы технического комитета обычно не публикуются, но информагентства иногда раскрывают отдельные данные из итогового заключения", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно выросли в понедельник в связи с тем, что ЦБ РФ увеличил на заседании в прошлую пятницу ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5,0% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 38 б.п. - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 32 б.п. - до 5,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 29 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 27 б.п. - до 5,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 31 б.п. - до 5,78% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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