Возможен рост цен ОФЗ и корпоративных бондов в краткосрочной перспективе - BCS GM

Возможен небольшой рост котировок ОФЗ и корпоративных облигаций в краткосрочной перспективе, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан.

"На наш взгляд некоторое снижение геополитических рисков вместе с ростом рубля могут поддержать спрос на ОФЗ и корпоративные выпуски. Однако значительного роста котировок в краткосрочной перспективе мы не ждем, темпы роста инфляция все еще остаются высокими, а существенный потенциал роста ставки в 2021 году ограничивает возможности снижения доходностей ОФЗ. Мы по-прежнему считаем наиболее привлекательными выпуски с дюрацией 2-3 года рейтинговой категории "В+/ВВ"- с доходностями около и выше 7,0% годовых", - пишут эксперты BCS GM в своем обзоре.

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