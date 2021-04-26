Волатильность на рынке нефти может остаться высокой в краткосрочной перспективе - BCS GM

Волатильность на рынке нефти может остаться высокой в краткосрочной перспективе, считает аналитик BCS Global MArkets (BCS GM) Рональд Смит.

"У нас по-прежнему нет уверенности в краткосрочных перспективах цен на нефть, хотя волатильность может остаться высокой. Мы будем следить за реакцией рынка на заседание ОПЕК+ 28 апреля: картель, как ожидается, подтвердит намерение увеличить добычу на 2,1 млн баррелей в сутки в течение 3 месяцев. Это значительные объемы, которые могут вывести рынок из равновесия, если не будут удовлетворены ростом спроса", - отмечает эксперт.

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