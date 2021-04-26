"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Яндекса с целью 4000 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Яндекса" с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Яндекса". В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики. Даже в случае если обвинения не подтвердятся, в некоторой среднесрочной перспективе динамика цены бумаги будет отыгрывать негативное давление", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Мы рекомендуем открывать короткие позиции с целью 4000 рублей. При такой покупке риск на портфель составит 0,7%", - указывают аналитики "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.