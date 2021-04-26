"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald's с целью $248

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald's Corp. с целью $248 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-6 недель. Цена входа: от $235, потенциальная доходность: 5,53%, стоп-приказ: $228,38, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно отчетности по GAAP, отмечают эксперты "Финама", чистая прибыль McDonald's составила $4,731 млрд за 2020 год, что ниже по сравнению с $6,025 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась до $19,208 млрд.

"Мы предполагаем, что предстоящая отчетность будет более позитивной, что поможет котировкам акций достичь уровня в районе $250. Компания платит дивиденды, в феврале 2021 года выплата составила $1,29 на одну акцию", - указывают в инвесткомпании.

"Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $235. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $228,38 риск на портфель составит 0,42%", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.