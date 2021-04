Возможен рост цены акций Netflix в диапазон $540-560 на горизонте полугода - "Фридом Финанс"

Возможен рост котировок акций Netflix Inc. в диапазон $540-560 за штуку на горизонте полугода, что предполагает потенциал роста до 11% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Пятерка будущих лидеров кинорынка вполне оформилась, и Netflix смотрится на первом месте достаточно уверенно (Netflix Inc., Walt Disney Co., Warner Bros., Amazon Studios, Apple Inc.). Компания тратит на производство видеоконтента кратно больше, чем другие студии: запланированный на год бюджет составляет $17 млрд при ожидаемой выручке до $30 млрд. Эти издержки будут тормозить рост рентабельности. Однако ситуация может выправиться, если компания нарастит расходы на маркетинг, которые в минувшем квартале неожиданно сократились. Сейчас котировки акций Netflix после недавнего падения находятся вблизи сильной линии поддержки - около $505 за штуку. На горизонте полугода они могут вернуться в диапазон $540-560, что обеспечивает потенциал роста до 11%", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.