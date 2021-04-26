"Финам" рекомендует покупать бумаги НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1778,9 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 1778,9 рубля, что предполагает потенциал роста 25,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

28 апреля "НОВАТЭК" представит финансовые результаты по МСФО по итогам первого квартала 2021 года. В первые три месяца 2021 года ситуация на всех ключевых рынках "НОВАТЭКа" была крайне благоприятной, отмечает аналитик Сергей Кауфман: на фоне холодной зимы цены на СПГ в Азии в моменте достигали невероятных $20 за mmbtu, цены на газ в Европе преимущественно находились в диапазоне $6-7 за mmbtu, а цены на нефть, к которым привязаны долгосрочные контракты у Ямал СПГ, консолидировались в диапазоне $60-70 за баррель. Кроме того, указывает эксперт "Финама", компания опубликовала умеренно положительные операционные результаты: добыча газа выросла на 5,6% г/г.

"На этом фоне "НОВАТЭК", вероятно, покажет существенное улучшение финансовых показателей год к году. Мы ожидаем, что выручка вырастет на 35,6% г/г - до 250,3 млрд руб., EBITDA с учётом доли в совместных предприятиях на 45% г/г - до 146 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль увеличится на 15,4% г/г - до 61,9 млрд руб., - отмечает Кауфман. - На конференц-звонке в центре внимания инвесторов будут комментарии насчёт строительства Арктик СПГ-2 и планов по Обскому СПГ, доля долгосрочных контрактов в поставках СПГ с Ямал СПГ, а также общие комментарии по текущей и прогнозной ситуации на рынке СПГ и природного газа".

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