BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "НЛМК", АФК "Система", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"ПАО "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству, вновь в нашем рейтинге, - отмечают эксперты. - Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021 год до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются, что улучшает перспективы "Газпрома" на весь 2021 год. Ждем от рынка повышения прогнозов прибыли, что должно позитивно сказаться на котировках акций".

Снова в рекомендациях инвесткомпании и АФК "Система". "Мы ожидаем позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha - торги бумагой могут начаться уже на текущей неделе. Мы видим и фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, "Система" торгуется с большим дисконтом (46-47%) к стоимости чистых активов, то есть по верхней границе исторического диапазона 30-50%, что неоправданно, учитывая успешные шаги по кристаллизации стоимости (Ozon, "Детский мир"). Предстоящее обновление дивидендной политики Segezha ожидается до конца года", - указывают аналитики.

Котировки бумаг НЛМК продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали и ситуации на экспортных направлениях, констатируют в BCS Global Markets. "Настроения на экспортных рынках стали улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ - это позитивно для "НЛМК" с долей экспортных продаж около 58%. Кроме того, мы ждем от компании сильных результатов за 1П21, что должно обеспечить щедрые дивиденды. "НЛМК" торгуется на хороших уровнях для покупки и внушительной доходностью 25%", - отмечают эксперты.

"TCS Group представил сильную "Стратегию-2023" с акцентом на рост клиентской базы до 16,5 млн активных клиентов и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы, а также запуск новых продуктов например, BNPL, кредитование МСБ, private banking, и географическую экспансию. TCS остается хорошей историей роста со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20% до не менее 75 млрд руб. и ROE выше 30%", - указывают в инвесткомпании.

"Вновь продолжаем говорить о ПАО "М.Видео" - российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники, поскольку видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за 1К21 продемонстрировали рост GMV на 14% по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г) - их доля достигла 66,8%. Дополнительную поддержку окажут дивиденды за 2П20 в размере 38 рублей на акцию", - отмечают в BCS Global Markets.

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