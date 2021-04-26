Цена акций Johnson & Johnson может подняться выше $180 на горизонте до года - "Фридом Финанс"

Котировки акций компании Johnson & Johnson могут подняться выше $180 за штуку на горизонте до года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Котировки акций Johnson & Johnson традиционно демонстрируют умеренную волатильность на новостях, связанных с вакциной (возобновление использования вакцины компании на территории США, объявленное в прошлую пятницу), констатирует эксперт. Из более чем $90 млрд годовой выручки на средства от COVID-19 придется не более четверти. Основную долю в продажах, как и прежде, обеспечивают высокомаржинальные лекарства от рака (в частности, Darzalex) и от болезни Крона (Stelara).

Емельянов отмечает, что на прошлой неделе компания опубликовала позитивные данные за первый квартал 2021 года (+12,6% по прибыли и +7,9% по выручке), что поддержит дальнейший рост бумаг.

"Сейчас котировки бумаг находятся вблизи локальных максимумов - немногим выше $165 за штуку. На горизонте до года цена акции компании способна закрепиться выше $180 за бумагу, прибавив около 12%", - пишет он.

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