Следующее повышение ставки ЦБ РФ вероятно на заседании 11 июня - ITI Capital

Следующее повышение ключевой ставки ЦБ РФ (на 25 б.п.) вероятно на заседании 11 июня текущего года, считают аналитики ITI Capital.

"Решение Банка России в прошлую пятницу полностью совпало с нашими ожиданиями, равно как и не стало сюрпризом для рынка. С учётом полученной обновлённой информации (включая траекторию средней ставки) мы предполагаем, что регулятор и дальше продолжит ужесточать монетарные условия в стране и доведёт ключевую ставку к концу текущего года минимум до 5,25-5,5%. Следующий шаг по повышению ключевой ставки на 25 б.п., вероятнее всего, произойдет на ближайшем заседании 11 июня", - отмечают эксперты.

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