ПСБ рекомендует держать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с прогнозными целями на уровнях в 320 и 290 рублей соответственно, сообщается в обзоре.

Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2020 год в размере 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, отмечают эксперты ПСБ. Всего на дивиденды будет направлено 55,9% чистой прибыли по МСФО за 2020 год или 422,38 млрд рублей.

"Доходность предлагается неплохой - 6,4% по обыкновенным и 6,7% по привилегированным акциям на уровень закрытия 23 апреля 2021 года. Мы рекомендуем держать бумаги Сбербанка с прогнозной целью на уровне 320 рублей по обыкновенным акциям и 290 рублей по привилегированным", - пишут аналитики.

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