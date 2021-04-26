Рубль может войти в диапазон 74,0-73,0 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Открытие"

Рубль может войти в диапазон 74,0-73,0 руб./$1 на текущей неделе, говорится в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Research" банка "Открытие" Михаила Шульгина.

"Эта торговая неделя - последняя в апреле. В первой половине недели рубль будет ощущать поддержку национальных экспортеров, формирующих рублевую ликвидность под платежи в бюджет. Понедельник является пиковым днем налогового периода, когда компании платят НДС, НДПИ и акцизы. Затем в среду, 28 апреля - налог на прибыль. На этом налоговый период завершается", - указывает Шульгин.

Среда, по его мнению, станет ключевым днем текущей недели. Вечером будут объявлены итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"Если ФРС не изменит свой голубиный тон, то доллар США, весьма вероятно, будет оставаться под давлением, что на руку рублю, - отмечает эксперт банка. - На наш взгляд, в последние недели Джером Пауэлл и ряд других представителей Федрезерва проделали колоссальную работу, чтобы убедить рынки в своей позиции (инфляционный всплеск будет временным, до повышения ставок, действительно, еще очень далеко). И у них, похоже, получилось, поскольку доходности облигаций Казначейства США плавно снижаются уже третью неделю подряд. Вряд ли все это было ради того, чтобы на следующей неделе неожиданно напугать рынки ястребиными сигналами типа анонсирования сворачивания объемов покупки активов (как это сделал на этой неделе Банк Канады)".

Поэтому первая половина недели для рубля вполне может завершиться позитивно, полагает Шульгин. "Таким образом, пара доллар/рубль имеет реальный шанс закрепиться ниже 75,0 руб./$1 и войти в диапазон 74,0-73,0 руб./$1. Однако в конце недели технические торговые потоки, обусловленные фактом завершения месяца, могут оказать поддержку доллару. Рубль перед продолжительными майскими праздниками может вернуть валюте США часть достижений. Поэтому есть основания полагать, что ниже 74 руб./$1 следующую неделю будет завершить затруднительно".

На взгляд эксперта, в рубле присутствует геополитическая премия, обусловленная объявленными недавно новыми санкциями, риском дополнительных рестрикций (теперь уже запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке), а также фактом сосредоточения большого количества войск на границе между Россией и Украиной.

По мнению Шульгина, в последние дни геополитическая премия выходила из рубля, что позволило российской валюте за 3 дня укрепиться на 2,5% к доллару. "В то же время стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) за три дня сократилась на 15,7% до 95,79 б.п. Цена CDS с начала года выросла на 11,4%. Одномесячный показатель Risk Reversal для USD/RUB, который отражает разницу в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%, составляет 2,9. За три дня он снизился на 18,9%. Сейчас показатель на 18,4% ниже, чем в начале текущего года. На основании отмеченных выше факторов можно предположить, что геополитическая премия уходит из рубля. Однако USD/RUB остается около 75,0 руб./$1", - констатирует аналитик банка.

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