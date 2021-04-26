BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций США, которые могут принести наибольшую доходность на текущей неделе, составленный аналитиками BCS Global Markets, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы включаем в топ-5 на этой неделе Square Inc. - компанию-разработчика технологической платформы, предлагающую опцию оплаты и решений для торговых компаний. Square предлагает CashApp, позволяющее покупателям переводить, тратить или хранить деньги в приложении. Компания отмечает наличие существенного потенциала роста и планирует инвестиции в экосистему в 2021г, что позволит добиться роста около 40% г/г. В долгосрочной перспективе Square, на наш взгляд, выиграет от изменения в сегменте платежей, включая рост использования мобильных устройств для оплаты и технологическую интеграцию различных платежных каналов", - отмечают эксперты BCS GM.

Они предлагают также обратить внимание в сфере финансов на диверсифицированную глобальную финансовую компанию - Morgan Stanley. "Инвестбанкинг и трейдинг выиграли от привлечения капитала и волатильности рынка, а также интеграции ETrade с 1 октября 2020г. В марте 2021г Morgan Stanley купила Eaton Vance, провайдера инвестиционных стратегий и решений по управлению капиталом, обладающую активами под управлением в размере $500 млрд. Компания ожидает экономии на издержках в размере $150 млн и заявила, что сделка приведет к росту рентабельности впоследствии", - пишут аналитики инвесткомпании.

Еще одно новое имя в рейтинге - Herbalife. Компания реализует БАДы, а также товары для личной гигиены и снижения веса во всем мире. Эксперты полагают, что на результатах компании позитивно окажутся перспективы роста потребительских расходов, продолжительный период позитивных сюрпризов по прибыли и пересмотр прогноза менеджмента. Также они считают, что компания выиграет от управления диверсифицированными бизнесами в более чем 90 странах мира.

Еще один новичок в рейтинге - TEGNA - локальная телерадиовещательная компания, представленная также в смежном сегменте цифровых медиа. Компания управляет станциями NBC и CBS, а также ABC. Базовая рекламная выручка восстанавливается после минимумов 2К20 из-за пандемии, темпы дальнейшего восстановления, вероятно, будут коррелировать с общими темпами экономического роста, полагают аналитики BCS GM. Компания повысила выручку от подписок за счет роста цен по контрактам и новых лицензий на цифровое вещание. Также компания инвестирует в цифровую экспансию.

Продолжает оставаться в фаворитах рейтинга Albemarle Corp. - благодаря приобретению Rockwood Holdings в январе 2015г компания стала ведущим производителем лития, использующегося при производстве аккумуляторный батарей. "Мы ожидаем, что компания останется ведущим поставщиком лития для аккумуляторов электрокаров, несмотря на временное замедление роста спроса и снижение цен из-за пандемии. Высокий на текущий момент объем запасов лития будет сокращен за несколько следующих месяцев; ждем повышения цен во 2П21 и роста выручки Albemarle в 2022г. По нашим прогнозам, совокупный годовой рост рынка лития составит 30% в 2021-2025гг, что в первую очередь благоприятно отразится на результатах Albemarle", - указывают эксперты BCS GM.

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