Рубль на текущей неделе, скорее всего, продолжит укрепление - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль на текущей неделе, скорее всего, закрепится на текущих уровнях с перспективой укрепления до 74,5 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Под конец прошлой недели геополитическая напряженность стала ослабевать, что значительно поддержало российские активы, - напоминают эксперты банка. - Главным событием, которое привело к ослаблению давления, стало объявление в четверг о возврате российских войск после учений у границ Украины. Дополнительную поддержку оказали сообщения о возможных переговорах - В. Путин заявил о готовности к разговору с украинской стороной, а в ближайшие дни может состояться встреча России, Франции и Германии для обсуждения перемирия в Донбассе. Но главным событием должна стать встреча президентов РФ и США, которая, по недавним сообщениям, может состояться 15-16 июня. В результате снижения геополитической напряженности сегодня курс рубля находится в районе 74,9 руб./$1 - самых низких уровнях более чем за месяц. На эту неделю приходится пик налогового периода, что дополнительно поддержит рубль, и мы ждем, что, при отсутствии негативных новостей, курс задержится на текущих уровнях с перспективой укрепления до 74,5 руб./$1".

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