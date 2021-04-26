Финансовая отчётность компаний остается одним из ключевых драйверов рынка акций США - ITI Capital

Финансовая отчётность компаний остается одним из ключевых драйверов американского рынка акций, говорится в обзоре ITI Capital.

25% компаний S&P 500 уже представили свои результаты за первый квартал 2021 года, констатируют аналитики. Число компаний, прибыль на акцию которых превзошла ожидания рынка, составило 84%, что выше пятилетнего среднего (74%). В целом прибыль компаний на 23,6% превосходит прогнозы, что также выше пятилетнего среднего показателя (6,9%) и максимум с 2008 года, обращают внимание эксперты.

Ожидается, что более трети компаний S&P 500, включая Apple Inc. и Tesla Inc., представят свои квартальные результаты на текущей неделе и приведут подробности того, как возобновление экономической активности в мире влияет на их бизнес, отмечают в ITI Capital.

Инвесторы на предстоящей неделе будут главным образом следить за отчетностью технологических гигантов, полагают аналитики. Помимо Apple и Tesla, свои квартальные данные представят Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc.

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