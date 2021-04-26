Спрос на акции циклических компаний в РФ на текущей неделе, скорее всего, сохранится - Альфа-банк

Спрос на акции российских циклических компаний на текущей неделе, скорее всего, сохранится, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Рост на российском рынке акций продолжится на фоне смягчения геополитической напряженности и, как следствие, ослабления санкционного риска. С другой стороны, рост случаев заболевания COVID-19 в отдельных странах будет оказывать сдерживающее влияние на рост. Reflation trade на прошлой неделе оставался в силе, и мы наблюдали спрос на акции российских циклических компаний, особенно в горно-металлургическом и банковском секторах. Мы ожидаем, что этот тренд на текущей неделе сохранится", - отмечает аналитик Джон Волш.

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