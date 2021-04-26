Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи и приостановил подъем из-за просевшей нефти, раллирует "Казаньоргсинтез"

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник обновил максимум индекса Мосбиржи на фоне подросших внешних фондовых площадок, после чего "быки" взяли тайм-аут из-за дешевеющей нефти на фоне вспышки пандемии в странах Азии; раллируют акции ПАО "Казаньоргсинтез" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3603,07 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 3612,51 пункта), индекс РТС - 1517,43 пункта (+0,4%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,7%.

Доллар стоит 74,8 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить 245,31 руб. на акцию по итогам 2020 года, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2021 г. снизилась на 46,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., следует из отчета компании.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, динамика азиатских индексов указывает на неуверенность инвесторов, нефть дешевеет на опасениях ослабления спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 на ключевых рынках потребления. С другой стороны, дорожает сталь и железная руда на фоне возможных производственных ограничений в Китае. Вероятно, что акции металлургов будут среди лидеров роста на фоне рекордных цен на железную руду и сталь в Китае. Сектор нефти и газа будет под давлением. Рубль будет получать поддержку в рамках налогового периода, а также благодаря сокращению геополитической премии.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, главным событием прошедших выходных стало заявление президента Чехии, согласно которому у спецслужб есть две версии взрыва злополучного склада боеприпасов в 2014 году: халатность персонала и теракт. То есть, ни о каких доказательствах причастности России к инциденту речи вообще не идет. Таким образом, получается, что на какое-то время рублевые активы очистились от санкционных и политических рисков, индекс МосБиржи смог обновить максимум.

Кроме дешевеющей нефти негативным для рынка акций является пятничное решение Банка России повысить ставку сразу на 0,5 п.п. - это приведет к росту издержек компаний на обслуживание долгов и содержание маржинальных позиций трейдерами. С другой стороны, ключевую ставку в 5% годовых рынок все равно бы увидел в самом обозримом будущем, поэтому вердикт ЦБ РФ особым сюрпризом не стал.

Индекс МосБиржи располагается посередине восходящего канала, до его верхней границы 3670 пунктов пространства для роста вполне достаточно. Однако увлекаться покупками не стоит, с большой вероятностью ближе к концу недели в преддверии майских праздников многие начнут сокращать "лонги". Да и Америка торгуется практически на сопротивлении, в любой момент грозя начать легкую коррекцию. Из бумаг перспективно на ближайшие дни выглядит Сбербанк (MOEX: SBER). Банковский сектор является главным бенефициаром роста ключевой ставки, поскольку растет не только его маржинальность бизнеса, но и ожидается сокращение оттока клиентов из-за повышения ставок по депозитам. Снижение же политических рисков может активизировать покупку акций Сбербанка нерезидентами.

Также на среднесрочную перспективу рекомендуется наращивать позиции по акциям "Роснефти", которые в последние недели игнорируют весь позитив. Но рано или поздно бумаги выстрелят, как это наблюдалось неоднократно, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефтяные цены на прошлой неделе оставались стабильными, несмотря на всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии, третьем по размеру мировом импортере.

На выходных в Японии было объявлено чрезвычайное положение в Токио, Осаке и двух других префектурах, затронувшее почти четверть всего населения страны. Страна пытается сдерживать рост заболеваемости COVID-19 в преддверии запланированных через три месяца Олимпийских игр. В понедельник этот фактор оказывает небольшое давление на котировки нефти.

На этой неделе в фокусе внимания может быть очередное заседание ОПЕК+, посвященное уровням добычи стран альянса. Сейчас 25 стран-нефтепроизводителей сокращают добычу примерно на 8 млн б/с, а с мая по июль сокращения будут смягчены до 5,9 млн б/с, что может компенсироваться более высоким сезонным спросом. Ожидается, что ОПЕК+ сохранит планы по увеличению добычи в силе. В понедельник пройдет встреча технического комитета, который рассмотрит рыночные данные и вынесет рекомендации для министерского комитета, который соберется в среду. Прогнозы технического комитета обычно не публикуются, но информагентства иногда раскрывают отдельные данные из итогового заключения, отмечает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, российский рынок акций ищет новые катализаторы для роста после подъема предыдущих дней. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал акцент на поддержке малого и среднего бизнеса и на инфраструктурных проектах - инвесторам это понравилось. Если бы центральной темой послания были бы не внутренние социальные и экономические вопросы, а тема конфронтации с Западом, то по итогам недели рынок бы не вырос.

В США возобновились прививки вакциной от коронавируса Johnson & Johnson (SPB: JNJ). Специалисты пришли к выводу, что ее преимущества перевешивают риски. Доллар США упал до 2-месячного минимума, что благоприятно для сырьевых товаров, фондовые биржи Азии растут. Для рынка акций РФ все скрадывается хорошо, если не считать технического фактора. Индекс РТС и фьючерс на него двигаются в рамках локального повышательного канала, верхняя граница для фьючерса находится в районе 150100 пунктов. Есть вероятность, что после достижения этого уровня котировки акций начнут снижаться. Российский рынок акций будет искать новые катализаторы для роста, чтобы индекс РТС вышел наверх из 4-месячного бокового диапазона. Важным событием на неделе станут итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+ 27-28 апреля, считает Верников.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% после снижения днем ранее, когда давление на рынок оказало сообщение Bloomberg, согласно которому президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с текущих 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Текущая неделя будет загруженной в плане важных новостей, начиная от публикации квартальных отчетностей технологических гигантов (включая Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet и Amazon) и заканчивая заседаниями центральных банков США и Японии, а также большим количеством макроэкономической статистики.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз на опасениях из-за пандемии в Азии и в ожидании встречи ОПЕК+; цена Brent находится на $0,35 ниже уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $65,47 за баррель (-1% и +1,1% в пятницу), июньская цена WTI - $61,54 за баррель (-1% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть марки Brent потеряла в цене 1%, WTI - 1,7%. Однако с начала года они подорожали более чем на 27%, отмечает MarketWatch.

На настроение инвесторов оказывает давление ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых азиатских странах. В четырех японских префектурах (Токио, Осаке, Киото и Хиого) был объявлен режим ЧС, который продлится до 11 мая. Тем временем в Индии 24 апреля были зафиксированы рекордные 349,69 тыс. новых случаев COVID-19.

В то же время аналитики считают, что встреча ОПЕК+ не приведет к неожиданным решениям, и альянс будет наращивать добычу, как запланировано.

Давление на рынок также оказывают перспективы увеличения экспорта нефти из Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе выразил оптимизм по поводу возможности достижения сделки между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, отметив, что переговоры продвинулись примерно на 60-70%.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу - до 438 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+24,7% и +29,9% "префы"), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+21,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+13% и +3,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%).

В конце прошлой недели стало известно, что "СИБУР" и "ТАИФ" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков: компания будет выпускать 8 млн тонн полиолефинов и 1,2 млн тонн каучуков. В состав "ТАИФа" входят 28 предприятий, основными нефтегазохимическими активами являются "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" (КОС).

Акционеры ПАО "Казаньоргсинтез" на годовом собрании 23 апреля приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года из расчета 3,36 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года "Казаньоргсинтез" выплатил 4,5468 рубля на обыкновенную и 0,25 рубля на привилегированную акции. Таким образом, дивиденды по итогам 2020 года на обыкновенные акции снизились на 26,1%. Датой закрытия реестра акционеров на получение дивидендов установлено 6 мая.

Подешевели акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-11,1% и -9,6% "префы"), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,8%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,8%).

Выручка ритейлера "Лента" в I квартале 2021 года выросла на 1,2% в годовом выражении (до 107,312 млрд рублей), однако EBITDA сократилась на 26,9% (до 6,666 млрд рублей), чистая прибыль упала на 58,7% (до 1,317 млрд рублей), сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,02 млрд рублей (из них 3,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,37 млрд рублей - на акции банка ВТБ).